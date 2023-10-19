Maya otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Maya otu; Romatizma ve böbrek taşlarının sebep olduğu şikayetleri giderir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nörolojik şikayetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

-Romatizma neden

MAYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bira imalinde kullanılır. Otu kürü yapılarak saç ve cilt üzerine uygulanabilmesi mümkün olan bir bitki türü olup, çayı formunda da tüketilmektedir.

Otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunun 1 bardak kaynar suya atılıp, 10 dakika süre ile demlenmesi ile kolayca hazırlanabilir. Aç karnına tüketilmesi durumunda daha hızlı etki gösterir. Keskin kokuya sahip olması nedeni ile içerisine bal katılarak da tüketilebilen çayın, hormonlar üzerindeki etkisi sebebi ile günlük kullanım miktarı 1 bardağı geçmemelidir.

Bir aylık kullanımdan sonra bir müddet kullanılmaması ve kullanıma ara verilmesi gerekir. Göğüs büyütmek için de kullanılabilen bitkinin, krem olarak kullanılabilmesi için kaynatıldıktan sonra öğütülmesi gerekir. Vücuda uygulanabilen bir kremle karıştırılarak kullanımı sağlanabilir ve tehlikeye neden olmaması için uygulandığı alanda uzun süre bekletilmesinden kaçınılmalıdır.