İlyas adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler İlyas isminin anlamını araştırıyor. Peki, İlyas ne demek? İlyas isminin anlamı nedir?
İLYAS NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İlyas ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
- Mersin ağacı.
- Doğru yolu gösteren, uyaran.
İLYAS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
İlyas ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İlyas adını koymak caizdir.