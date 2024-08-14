İmam Hatip Müdürü: Okulda başı açık öğrenci istemiyorum

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
İmam Hatip Müdürü: Okulda başı açık öğrenci istemiyorum

Bursa'da bir imam hatip ortaokulu müdürünün, öğrenci velileriyle yapılan bir toplantıda "Herkesin başını kapatması gerek" şeklinde baskıcı bir ifade kullandığı iddia edildi. Bu olay, iktidarın eğitim politikalarındaki tartışmalı uygulamaları yeniden gündeme taşıdı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın özel haberinde yer alan bilgilere göre; Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı, tartışmalı açıklamalara sahne oldu.

"OKULDA BAŞI AÇIK KIZ ÖĞRENCİ OLAMAZ"

İddialara göre, okul müdürü E.K.K, toplantıda "Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, müdürün "Bizler İslam'ın değerlerini savunuyoruz, bu yüzden şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleri de veliler tarafından kaydedildi.

Bu açıklamaların ardından bazı veliler, baskıcı yaklaşımların çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti. Müdür E.K.K ise bu eleştirilere, "Okulumuzun görüşü budur. Psikolojisi bozulan bu okulda olmamalı" şeklinde yanıt verdi.

EĞİTİM-İŞ'TEN SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından Eğitim-İş Bursa Şubesi, okul müdürü hakkında "Ayrımcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Çocukların eğitim hakkını engelleyen ve okulu kendi özel mülkü gibi yöneten bu zihniyetin cesaret aldığı yer çok açıktır" dedi. Toy, velilerin de müdür hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bu olayın da diğerleri gibi sümen altı edilmesine izin vermeyeceğiz. Eğitim-İş olarak ayrımcılık yapan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına meydan okuyan ve başı açık diye çocukların eğitim hakkını engelleyen bu zihniyete karşı mücadelemiz sürecek. Laik eğitim sistemimizi koruyacağız."

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