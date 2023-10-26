İmamın otomobilini ateşe verdi

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Demirli köyünde, sağ gözünde görme bozukluğu bulunan 40 yaşındaki M.B., imamın otomobilinin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: DHA
İmamın otomobilini ateşe verdi

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Demirli köyünde sağ gözünde yüzde 46 görme bozukluğu bulunan M.B., saat 02.00 sıralarında köydeki camide imamlık yapan İbrahim İşeri’ye ait otomobili benzin dökerek ateşe verdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangın, camiye ve imamın kaldığı lojmana sıçradı. Yangını fark eden köylüler, alevlere müdahale etti. Köylülerin yaklaşık 1,5 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken cami ve lojmanın zarar gördü. Şüpheli M.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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"HEP HERABER SU İLE SÖNDÜRDÜK"

Yaşanan olayı anlatan imamın eşi Fadime İşeri, “Bir ses duydum. Evin önünde 2 tane bidon vardı. Sesi duyduğumda bidonlar devrildi zannettim. Ceviz ağaçlarına baktım, rüzgar yoktu. Dışarı çıkacaktım korktum, çıkamadım. Ondan sonra bir ses daha duydum. Sonra bir uyandım, araba yanıyor. Kalktık ve komşulara bağırdık. Onlar geldi. Arabayı, hep beraber su yardımıyla söndürdük” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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