"İmamlar okulda eğitim verecek" denilince Ümit Özdağ tepki gösterdi: Haçlı seferleri sizin kadar zarar vermedi

Editör: Osmancan EROK

Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında artık okullara konferans vermek ve ders anlatmakla görevlendirilen imamlara karşı sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

"İMAMLAR OKULLARDA DERS VERECEK"

Öğretmenler Sayfası adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan “Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan, Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okullara İmamlar gitmeye başladı! İmamlar okullarda öğrencilere konferans verip, ders anlatacaklar” söylerine Ümit Özdağ da kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"HAÇLI SEFERLERİ SİZİN KADAR ZARAR VERMEDİ"

Özdağ, "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz. Cumaya giden sayısı azaldı, ateist ve deist sayısı arttı. Bırakın okullara gitmeyi çocuklar Müslüman kalsın. Sizin zihniyetiniz gidince bugün Müslüman olanlar deist ve ateist olurlar. Haçlı seferleri sizin kadar zarar vermedi." dedi.