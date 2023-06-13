Ümit Özdağ: Sınıra mayın döşeyelim

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de kuşkusuz en çok tartışılan konulardan biri Suriyeli sığınmacılar, kaçak Afganistanlı- Pakistanlılar ve sınır güvenliğidir. Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle her gün sınırdan kaçak geçiş videoları geliyor.

İktidar ise sınır güvenliği ile ilgili sorunlar olmadığını dile getiriyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye sınırdan kaçak olarak geçen Afganların videosunu paylaştı.

Özdağ paylaşımında "Tek çözüm sınıra mayın döşemek" dedi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı videoya şu notu düştü:

"İran kaynakları son 1 ay içinde 20 bin Afgan’ın İran üzerinden Türkiye’ye girdiği bilgisini paylaşıyor. Tek çözüm Ottawa Anlaşması’ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek."

OTTAWA ANLAŞMASI

Ottawa Antlaşması, 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşma dünyada büyüyen mayın sorununa karşı; anti-personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferinin yasaklanması ve imhasına dair sözleşmedir. Anlaşma 2 Mart 2003 tarihinde TBMM'de kabul edildi.