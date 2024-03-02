‘Zehir zıkkım olsun onlara’. İmamoğlu'ndan TRT'ye tepki

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, adaylar mitinglerde kitlelerine vaat ve projelerini anlatmaya devam ediyor. CHP'nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Adalet Meydanı’ndaki halk buluşmasında konuştu.

Murat Kurum’un "İBB'yi ben kazanırsam, Gazze'ye yardım edeceğim" sözlerini eleştiren İmamoğlu, “Neresinden tutarsan, eline geliyor. Ey Allah'ın adamı, ey güzel adam; ne diyeyim sana? Allah seni ailene bağışlasın. Git, ailenle yaşa. Ama bu şehri sen bilmiyorsun, bu şehrin insanını hiç bilmiyorsun” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’YE YARDIM İÇİN KARAR ÇIKARTTIK”

İsrail’in saldırılarının başladığı ilk gün yönetici ekibiyle hemen o gün oturup, İBB Meclisi'ne önerge verdiklerini ve Gazze yardımı için karar çıkarttıklarını belirten İmamoğlu, “Bölgeye yardım ulaştırılması belli şartlarda oluyor. Bu süreci ülkemiz adına da bir tek AFAD planlıyor. AFAD'la beraber bu süreci bekledik. Sonuçta izin çıktı. Hazırlıklarımızı bitirdik. 3 gün sonra, milletimiz adına yardımlarınız, Gazze'ye gidiyor” şeklinde konuştu.

KURUM’U DAVET ETTİ

Kurum’a bir davette bulunan İmamoğlu, “5 Mart Salı günü, yani 3 gün sonra, sabah 11.30’da, seni Sultangazi'deki tesislerimize, lojistik sahaya davet ediyorum, gel. Orada beraber İstanbulluların yardımlarını, hep beraber Gazze'ye yolluyoruz. Gel. Bekliyorum. Çekinme, gel. Biz sana benzemeyiz. Davetimiz de asildir, misafirperverliğimiz de asildir. Gel. Gel. Çekinme. Senin gibi, misafire kaba saba sözler etmeyiz, ettirmeyiz. Yanıma gel, el ele, yardımları İstanbul halkı adına, birlikte Gazze'ye uğurlayalım” dedi.

“TRT BİLE REKLAMIMIZI ALMIYOR”

TRT ve 12 TV kanalının, İBB hizmet reklamlarını almadığını hatırlatan İmamoğlu, “Senin, benim paramla yayın yapan TRT bile reklamımızı almıyor. O yöneticiler ne yapıyor biliyor musunuz? 86 milyonun kul hakkını yiyorlar. Zehir zıkkım olsun onlara. Sanıyorlar ki bu millet, bu ucuz numaraları yutacak. Yutmaz...” diye konuştu.

“MİLLETİN PARASINI, MİLLETE VERDİM”

İBB Başkanlığı için 52 aday olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “5 yılın sonunda milletin parasını, millete verdim. Vermeye devam ediyorum kardeşim. O yüzden tek değilim. Zaten söylediniz. Benim 16 milyon hemşehrim, dağ gibi yanımda, dağ gibi. 52 değil, 152 rakip de çıksa, 31 Mart akşamı, biz, İstanbul'la birlikte oluruz. İstanbullularla birlikte olur ve anlaşırız. Hem de öyle güzel anlaşırız ki, hayal kuranlar şaşa kalır” dedi.