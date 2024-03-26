İmamoğlu 'Erdoğan enflasyonu kime şikayet ediyorsa'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam SZC TV’de gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul seçimi ile alakalı son durumu açıklayan İmamoğlu 5 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmalarını geçirdiklerini, Sayıştay’ın kendilerine adeta hücum ettiğini ancak hiçbir şey bulamadıklarını, “Sonuçta biz bir kamu kurumuyuz tabii ki denetlenmeliyiz. Ama denetlenmelerin gerekçeleri olmalı.

Ben bunların hepsi gerekçesiz demiyorum ama bazen bakan bir açıklama yapıyor ertesi gün bir bakıyorsunuz müfettişler geliyor.

Ya da Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor hadi bakalım bir ekip daha geliyor” sözleri ile ifade ederek şöyle devam etti, “Günün sonunda ben şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum; seçime 5 gün kala bu 5 yılın ortaya çıkardığı sonuç şu; ortada hiçbir şey yok, hiçbir şey bulamamışlar”

“KİME ŞİKAYET EDİYORSA…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçim için düzenlenen mitingte vatandaşlara enflasyon serzenişinde bulunmasını eleştiren İmamoğlu, “Enflasyonu artık ağzıma almıyorum. Bugün sayın Cumhurbaşkanı sanki enflasyonun sorumlusu benmişim gibi; 'işte biliyorsunuz bazı ücretlerde artış yapıyoruz ama cebinize girene kadar enflasyondan dolayı değer kaybediyor' dedi.

Kime şikayet ediyorsa garip bir durum yaşıyoruz.

Enflasyon konusunda öyle bir berbat 6-7 yıl yaşattılar ki bize hani gözünden ışık fırlayacak bakandan tutun bu yaz uçacak Türkiye diyen bakanlara varıncaya kadar...” şeklinde konuştu.

İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Kimse soruşturmadık diyemez”

Günün sonunda hakkımızda açılmış 'ahmak' davası var. Oradan bir siyasi yasaklıkla ilerleyen bir süreç var. İstinafta o da. Onun dışında bir süreç yok. Kaldı ki bu 'ahmak' davası süreci içerisinde benimle ilgili kararı atanan 3. hakim verebildi.

5 yılın sonunda ben bahtiyarım. Kimse Ekrem İmamoğlu soruşturamadık diyemez. Vallahi Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik.

“Size kalsaydı bu şehir şu anda metro mezarlığı olurdu”

Biz aslında 65 km değil, 81 km yaptık. Hani diyor ya Sayın Erdoğan 'Bütün metroları biz yaptık' Yahu bu metrolar size kalsaydı bu şehir şu anda metro mezarlığı olurdu. Sayın Kurum bir programda, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığından toplam metroyu düşerek bizim 65 km metro yaptığımızı tescilledi.

Yani problem şurada; Matematik, Murat Kurum... İkisinin arasında fark var. Matematik şaşırtmıyor, Murat Kurum şaşırtıyor.

“Enflasyonu ağzıma almıyorum”

Enflasyonu artık ağzıma almıyorum. Bugün sayın Cumhurbaşkanı sanki enflasyonun sorumlusu benmişim gibi; 'işte biliyorsunuz bazı ücretlerde artış yapıyoruz ama cebinize girene kadar enflasyondan dolayı değer kaybediyor' dedi. Kime şikayet ediyorsa garip bir durum yaşıyoruz.

Enflasyon konusunda öyle bir berbat 6-7 yıl yaşattılar ki bize hani gözünden ışık fırlayacak bakandan tutun bu yaz uçacak Türkiye diyen bakanlara varıncaya kadar...

“Meclis çoğunluğunu alacağız”

Biz meclis çoğunluğunu alacağız. 14 ilçemizde sorun yaşamıyoruz. Artı 14 ilçede çok iddialıyız. Daha ötesini konuşursam nazar… Nazara inanıyorum birazcık. Nazar değer diye burada susmak istiyorum. Beni zorlasanız da ne bir ilçenin ismini veririm… Çünkü bütün ilçe adaylarımız iddialı çalışıyor.

Benim kalbim 39 ilçenin 39’unun da bize bir madalyası vereceğini hissediyorum. Sultanbeyli’de de Pendik’te de verecek. Nasıl verecek bilmiyorum.

Bu şu demek değil, 39’un 39’unu da kazanırız diye bir iddiadan bahsetmiyorum. Bir şekilde bizi ödüllendirecekler. Çünkü ben Bağcılar’daki çocuk ile Beşiktaş’takini eşitlemek için kendimi paraladım. Ya da Arnavutköy’deki bir anneyi, bir başka ilimizle eşitleyelim diye kendimi paraladım.