Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı

Asal Araştırma Şirketi, deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Hataylı seçmene, “Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a oy verir misiniz?” sorusu soruldu.

7-9 Şubat’ta bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçları şöyle:

Oy veririm: Yüzde 30,2

Oy vermem: Yüzde 45,6

Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4

Cevap yok: Yüzde 13,8

2019 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy ile belediye başkanı seçildi. AKP ise Hatay’daki yerel seçimlerde yüzde 42,81 oy aldı.