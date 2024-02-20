İmamoğlu iktidarı hedef aldı. “İnsana doğaya değer vermeyen yönetim anlayışı ölüm getiriyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kapasiteli bir arıtma sızıntı suyu tesisini, 11 ay gibi rekor bir sürede tamamladı.

11 ay gibi rekor bir zamanda tamamlanan Şile Karakiraz Mahallesi’ndeki Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

“İNSANA, DOĞAYA DEĞER VERMEYEN, UZMANLARIN UYARILARINI DİKKATE ALMAYAN YÖNETİM ANLAYIŞI ÖLÜM GETİRİYOR”

İmamoğlu,“İnsana, doğaya değer vermeyen, uzmanların uyarılarını dikkate almayan yönetim anlayışı ölüm getiriyor, felaket getiriyor. Doğayı, sadece kendilerine ait bir kazanç kapısı gibi görenler, sadece gösterişli projelerle, özellikle de rant getiren projelerle ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.

İktidarın sadece seçim sonrasını hesaba kattığını dile getiren İmamoğlu,“Seçimi kazanalım. Seçimi kazandıktan sonra biz işimize bakalım’ diyenler ne yapıyorlar? Aslında geleceğimizi yok ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“ŞİLE’DEKİ ÇÖP SIZINTI SUYU TUZLA’YA KADAR UZUYOR”

Buradaki çöp sızıntı suyu meselesinin önemli bir mesele olduğunu söyleyen İmamoğlu,“Etkisi sadece burada değil, buranın yakın çevresinde değil, -ne ilgisi var, diyeceksiniz- ta Tuzla'ya kadar uzayan bir çevre etkisi söz konusu. Ve bu çöp sızıntı suyu meselesinin hem Silivri'de hem burada çözüme kavuşmasında, bizim dönemde atılan adımlarla sonuçlanması, gerçekten düşünmeye değer bir konudur” ifadelerini kullandı.

“ÇÖP SUYU MESELESİNİ DÜŞÜNMEYEN YÖNETİM ANLAYIŞI GÖREVİNİ İHMAL ANLAYIŞIDIR”

İktidarı hedef alan İmamoğlu, “Bu kadar önemli bir çevre etkisi olan çöp sızıntı suyu meselesini düşünmeyen ya da buna dönük hızlı bir adım atmayan yönetim anlayışı, aslında görevini ihmal anlayışıdır” ifadelerini kullandı.