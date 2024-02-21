İmamoğlu: Halkın parasını halka dağıtmaya devam edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 ana başlık altında hazırladığı 100 büyük proje serisini sürdürüyor.

Serinin üçüncü sunumu, “Daha adil bir İstanbul” temasıyla Florya'da bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsünde yapıldı.

İmamoğlu şunları söyledi:

EMEKLİLERE 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ

Dar gelirli vatandaşlar için çözümler: Önceki yönetim döneminde, vatandaşlara verilen ayni ve nakdi yardım sayısı 357 bin 742 idi. Biz bu sayıyı 2023 yılında 2 milyon 292 bin 797'ye yükselttik.

Vatandaşlarımıza 6 kat daha fazla yardım ulaştırdık. Bu, ülkemizin yaşadığı yoksulluğun bir göstergesi. 2024 yılında ise, 600 bin haneye ve 4 milyon yardıma ulaşarak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşlarımıza, her yıl hane başına 10 bin TL pazar yardımı yapacağız.

Emekli maaşı alan hanelere, Halk Ekmek büfelerinden her gün 1 ekmek bedava verme hakkı tanıyacağız.

30 BİN TL EVLİLİK DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi aileler için çözümler: Yeni evlenen çiftlerimize, yuvalarını kurmaları için destek olacağız. 5 yıl içinde, 100 bin çiftimize, bir defaya mahsus 30 bin TL yardım edeceğiz. 2019 yılından beri sürdürdüğümüz Yenidoğan Destek paketini de 3 kat artıracağız.

Asgari ücretle geçinen hanelere, Ulaşım Nakdi Desteği vereceğiz. Hane içindeki bir kişiye, bir yıl boyunca toplam 10 bin TL ulaşım yardımı sağlayacağız.

Vatanımız için görev yaparken bizleri koruyan kahramanlarımızın ailelerine de destek olacağız. Şehit ve gazi yakınlarına, 5 bin TL nakit yardımı yapacağız.

15 BİN ÖĞRENCİYE YURT DESTEĞİ

Gençler için çözümler: 2024-2025 eğitim öğretim yılında, 100 bin üniversite öğrencisine, kişi başına 15 bin TL destek vereceğiz. Eğitim bursu alamayan 100 bin öğrenciye de, ücretsiz ulaşım desteği sunacağız. Yurt sayımızı 3 katına çıkararak, 15 bin öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız. Lise ve üniversite öğrencisi ihtiyaç sahibi gençlere, yılda iki kez kıyafet kuponu desteği vereceğiz. 100 bin gencimize de, tiyatro, kitapçı, sinema, müze gibi kültür sanat etkinliklerine katılmaları için destek olacağız.