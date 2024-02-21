İmamoğlu'na yıllar sonra sırtını döndü. Kimse bunu beklemiyordu

İBB Haber hesabından İETT'de yaşanan skandalı ortaya çıkaran bir video paylaştıktan sonra, Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert bir açıklama geldi.

Açıklamada, İmamoğlu'nun artık İBB adaylarından biri olduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdiği iddia edildi.

Bu paylaşım, İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkinin bozulduğu ve partide istifaların yaşandığı bir dönemde geldi.

İBB Haber, kendilerini hak, hukuk ve adalet savunucusu olarak tanımladı ve İETT skandalıyla ilgili tehdit edildiklerini belirtti.

2023 seçimlerinde yenilgiye uğrayan ve kurultayla genel başkanını değiştiren Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine sıkıntılı bir dönemden geçerek giriyor.

Son zamanlarda Gürsel Tekin, Battal İlgezdi gibi aday yapılmayan bazı isimler Ekrem İmamoğlu'na karşı tepki göstererek partiden ayrıldı.

2019'dan beri İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımlarda bulunan İBB Haber hesabı da dün gece İmamoğlu'nu desteklemeyi bıraktı.

İmamoğlu ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında aralarının açıldığı söylentileri dolaşırken yapılan paylaşımda "Sayın Ekrem İmamoğlu artık bizim için İBB adaylarından bir tanesidir. Bu kadar basittir" ifadeleri ve sert eleştiriler yer aldı.

"İETT'de neler yaşanıyor?" adlı videoyu yayınlayarak sosyal medyada gündem olan İBB Haber daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışma ve iddialara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "20 Şubat 2024 tarihli not" diye başlayan paylaşımda şöyle denildi:

"İBB Haber, Eylül 2019'dan bu yana İstanbul'un sorunlarına ve umutlarına hak, hukuk ve adalet çerçevesinde ses veren bir haber kanalıdır. Bu süreçte bu kavramların önemini korumak için zor şartlarda çalıştık, ancak bunlar karanlık ve organize bir koltuk sevdası grubu tarafından -adeta ant içmişçesine- yok edilmeye çalışıldı. Bunun en büyük kanıtını Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda gördük.

İBB Haber olarak bu süreçte parti içindeki çatışma ve koltuk mücadelesinin bir parçası olmaya zorlansak da buna boyun eğmedik. Genel başkan değişikliği sonrasında ise Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı sürekli devam eden organize karalama kampanyasına üzülerek tanık olduk.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

İstanbul'un kaynaklarını tamamen ele geçiren, kendilerine biat etmeyen herkesi öfkeyle karşılayan zihniyet bizim için bir güvenlik sorunu olduğu kadar bizden daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de büyük bir tehlike oluşturuyor. İBB Haber olarak İstanbul'u kuşatan bu organize kötülüğe karşı durduğumuzu sizlere duyurmak isteriz.

İMAMOĞLU'NA MESAJ! "BİZİM İÇİN SADECE İBB ADAYLARINDAN BİRİ"

Sayın Ekrem İmamoğlu bundan böyle bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Bu kadar anlamı vardır. Bundan sonra yaptığımız mücadele bir adalet yürüyüşü bir adalet araması şeklinde sürecek."

"SORUŞTURMA BAŞLADI"

Aynı hesaptan sonraki paylaşımlar da ilgi çekti. İETT ile ilgili iddiaların bulunduğu video hakkında "İETT skandalını gündeme getirdiğimiz için bize tehdit savuranlar hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" açıklaması yapıldı.

Başka bir paylaşımda ise "İETT skandalını meydana çıkaran şantaj olayının mahkeme tutanağını paylaşıyoruz. Bu itiraf üzerine mülkiye müfettişleri İETT'de geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı" denildi.