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İmamoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekmişti: Kaftancıoğlu’ndan açıklama geldi

CHP’nin İstanbul’da ekonomi için vizyon belgesini açıkladığı toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tokalaşmaması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz" dedi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:51
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İmamoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekmişti: Kaftancıoğlu’ndan açıklama geldi

İmamoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekmişti: Kaftancıoğlu’ndan açıklama geldi
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Aralarında gerginlik yaşandığı iddia edilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun, CHP'nin 3 Aralık günü gerçekleştirdiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programında tokalaşmaması dikkat çekmişti.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'a konuşan Kaftancıoğlu, konuya açıklık getirdi. Kaftancıoğlu, "Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz" açıklaması yaptı.

Saymaz'ın bugünkü köşe yazısında yer verdiği ilgili bölüm şu şekilde:

"CHP’nin ‘toplantısında en çok tartışılan görüntülerden biri de, aralarında gerginlik olduğu ileri sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tokalaşmayıp kafalarıyla selamlaştıkları anlara aitti. Görüntülerde Kaftancıoğlu’nun elini uzatmadığı görülüyor. Kaftancıoğlu’nu arayıp neden tokalaşmadıklarını sordum. 'Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz' diyor.

Kaftancıoğlu, salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması sürmekteyken, Selvi Hanım'ın rahatsızlığından kaygılandığını anlatan Kaftancıoğlu, şöyle devam ediyor:

'Genel Başkan'ın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi Hanım sendeledi. Benim aklım Selvi Hanım'daydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem Başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.'"

 

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Demedi deme
5.12.2022 16:54
Aday kazanmak önemli, makul, herkesimden oy alacak, her kesime başkan olacak, liderlerin dışından biri olmalı kılıçdaroğlu ile olmaz, makul biri olmalı YAVAŞ gibi...geçiş dönemi için...  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
5.12.2022 16:48
Salona girişte tokalaştığını gördüm. Gözüme mi inanayım. İsmail Beye mi?  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
5.12.2022 16:35
Tokalaşacaklar mı diye aklımdan geçerken tokalaştıklarını gördüm. Öyle algıladım. Demek ki yanlış görmüşüm.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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