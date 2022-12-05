İmamoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekmişti: Kaftancıoğlu’ndan açıklama geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Aralarında gerginlik yaşandığı iddia edilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun, CHP'nin 3 Aralık günü gerçekleştirdiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programında tokalaşmaması dikkat çekmişti.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'a konuşan Kaftancıoğlu, konuya açıklık getirdi. Kaftancıoğlu, "Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz" açıklaması yaptı.

Saymaz'ın bugünkü köşe yazısında yer verdiği ilgili bölüm şu şekilde:

"CHP’nin ‘toplantısında en çok tartışılan görüntülerden biri de, aralarında gerginlik olduğu ileri sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tokalaşmayıp kafalarıyla selamlaştıkları anlara aitti. Görüntülerde Kaftancıoğlu’nun elini uzatmadığı görülüyor. Kaftancıoğlu’nu arayıp neden tokalaşmadıklarını sordum. 'Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz' diyor.

Kaftancıoğlu, salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması sürmekteyken, Selvi Hanım'ın rahatsızlığından kaygılandığını anlatan Kaftancıoğlu, şöyle devam ediyor:

'Genel Başkan'ın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi Hanım sendeledi. Benim aklım Selvi Hanım'daydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem Başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.'"