9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu’ndan toplantıya damga vuran gönderme. İstanbul'da 'Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı' yapıldı

İmamoğlu’ndan toplantıya damga vuran gönderme. İstanbul'da 'Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı' yapıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya başkanlığında "Olumsuz Hava Koşulları ve Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya, kentte kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıda kullandığı 'ortak akıl' ifadeleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 21:25
Takip Et

İstanbul Valiliği tarafından yapılan Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısında İmamoğlundan damga vuran gönderme

İmamoğlu’ndan toplantıya damga vuran gönderme. İstanbul'da 'Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı' yapıldı
+
Aa
-

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılay'ın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN 'ORTAK AKIL' AÇIKLAMASI

İBB Başkanı İmamoğlu da kışla mücadele sürecine dönük eş güdümlü gerçekleştirilen çalışmanın çok büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birlikte hareket ettiğimizde, sizlerin liderliğinde çalışma arkadaşlarımızla süreci bu şekilde yönettiğimiz takdirde inşallah hiçbir sorun yaşamayız. Sunum yapan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin ortak akıl ile yürütülmesi sorunları çözüyor. Uygulamalara vatandaş desteği ve toplumsal katılımı önemsiyoruz. İnşallah bereketli bir kış diliyoruz. Hepimize başarılar dilerim."

Toplantıda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ICA, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AYEDAŞ/BEDAŞ ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Federasyonu temsilcileri tarafından kış şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Karadenizli
9.12.2022 21:41
Geçen yıl karla mücadelede yapılan hatalardan ders alınmış... Sayın valimizi ve Büyükşehir Belediye başkanımızı kutluyorum. Bakanların olmaması işbirliğini daha da kolaylaştırmış.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
2
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
3
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
4
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
5
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
6
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
7
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿Zelenskiy: Rus ordusu tarafından atılan füzelerin yüzde 62’si sivilleri hedef aldı
﻿Zelenskiy: Rus ordusu tarafından atılan füzelerin yüzde 62’si sivilleri hedef aldı
﻿Zelenskiy: Rus ordusu tarafından atılan füzelerin yüzde 62’si sivilleri hedef aldı
﻿Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu
﻿Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu
﻿Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu
﻿Buna dikkat. Belirtileri varsa hemen doktora koşun
﻿Buna dikkat. Belirtileri varsa hemen doktora koşun
﻿Buna dikkat. Belirtileri varsa hemen doktora koşun
﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.