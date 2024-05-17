İmamoğlu İtalya'ya 45 gazeteciyle birlikte gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu İtalya'ya 45 gazeteciyle birlikte gitti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya’daki imza törenine İsmail Er, Barış Pehlivan ve Nevşin Mengü gibi isimlerin de arasında olduğu 45 basın mensubuyla birlikte gitti. Eskilerin de dediği gibi; Oyunlar bahane beleş Roma turu şahane...

İstanbul Havalimanı’ndan İtalya’nın başkenti Roma’ya uçan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kafilesinde, İBB tarafından davet edilen İsmail Er, Barış Pehlivan ve Nevşin Mengü gibi isimlerin de arasında olduğu 45 basın mensubu da yer aldı.

İmamoğlu ve beraberindeki kafile, Roma’daki Parco Dei Principi Grand Hotel’de öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile ikili bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra Avrupa Oyunları’nın imza töreninin yapılacağı salona geçti.

Salonda, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında üçlü bir imza töreni düzenlendi.

İmza töreninin ardından Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret edecek olan İmamoğlu, daha sonra İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile ikili bir görüşme yapacak.

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