İmamoğlu kararı Cumhur İttifakı'na pahalıya patladı

Saros Araştırma "Türkiye Gündem ve Siyasi Araştırma Aralık 2022” raporunu açıkladı.

10 bin 307 kişiyle yüz yüze, telefon vb yollarla yapılan ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası da soruldu.

Daha önce Cumhur İttifakına oy vermeyi düşündüğünü söyleyen seçmen İmamoğlu'na verilen cezadan dolayı Millet İttifakına oy vereceğini söyledi.

Anket sonuçları şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu siyasi yasak ve hapis cezası sizce nasıl bir karardır?”

Siyasi karardır: Yüzde 54,2

Hukuki karardır: Yüzde 36,8

Fikrim yok: Yüzde 9

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezadan dolayı oy tercihiniz değişti mi?”

Oy tercihimde herhangi bir değişim olmadı: Yüzde 86

Fikrim yok: Yüzde 6,6

‘Oyumu Cumhur İttifakına verecektim, bu cezadan sonra Millet İttifakına oy vermeye karar verdim’ diyenlerin oranı ise yüzde 4,7 oldu.

“Oy kullanırken oy tercihinizi etkileyen en önemli faktör nedir?”

Ülkenin ekonomi durumu: Yüzde 37,1

Partinin ideolojisi: Yüzde 20,8

Partinin lideri: Yüzde 16

Partinin gösterdiği aday: Yüzde 10

“Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?”

Ekonomi: Yüzde 28,1

Siyasi Ahlak: Yüzde 16,2

Adalet: Yüzde 14,3

Mülteciler: Yüzde 6,4

Liyakatsizlik: Yüzde 5,3

Muhalefet: Yüzde 4,3

“Türkiye’nin en önemli sorunu parti tercihlerine” göre bakıldığında;

AKP diyenlerin yüzde 40,7'si Siyasi Ahlak,

CHP diyenlerin yüzde 45,1'i Ekonomi

MHP diyenlerin yüzde 33,3'ü Ekonomi