İmamoğlu kazandı diye deprem olmasını ve oy verenlerin ölmesini istediler. Bu kadar mı vicdansız bu kadar mı kötü insansınız. Yok mu yürekli bir hukuk adamı

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlara imza atıldı. Kimileri İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili skandal ifadeler kullandı.