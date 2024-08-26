İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis

İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Düzenleme: Kaynak: t24

İBB Başkanı İmamoğlu’nun CHP lideri Özel’den ‘rahatsız olduğu’ iddia edildi.

T24 yazarı Murat Sabuncu, ‘sağlam’ bir kulis bilgisi aldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin bazı politikalarından rahatsız olduğunu yazdı.

Sabuncu, ayrıca İmamoğlu’nun bir yargı engeliyle karşılaşmaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını ileri sürdü.

Sabuncu’nun “Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olmak için harekete geçebilir” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

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“KİMİ SİYASİ ADIMLARLA İLGİLİ HOŞNUTSUZ”

Sağlam bir kulis bilgisinin de altını çizeyim. İmamoğlu’nun partinin şu andaki liderliğinin attığı kimi siyasi adımlarla ilgili hoşnutsuz olduğunu kimi yerlerde telaffuz ettiği söyleniyor.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçimleri kazandığı 2019’dan beri popülaritesi yüksek bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan’ı en önemsediği yerde, İstanbul’da üç kere yenilgiye uğrattı. Yaptığı siyaset hiçbir zaman İstanbul ile ve belediyecilik sınırları içinde kalmadı. Toplumun çok geniş kesimlerine dokunabilme kabiliyeti var. Akademiden ve sivil toplumdan geniş bir kitle ile değişik konularda fikir alışverişinde bulunuyor.

“YARGI ENGELLEMEZSE CUMHURBAŞKANI ADAYI”

Önümüzdeki seçimlerde ‘eğer yargı eliyle durdurulmazsa’ CHP’nin pek muhtemel cumhurbaşkanı adayı olabilir.

Bu adaylığa belediye başkanıyken gitmesi le CHP genel başkanıyken gitmesi arasında elbette farklar var. Bunlar da elbette hesaplanacaktır.

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