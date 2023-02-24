İmamoğlu Reza Zarrab’tan davacı oldu

İstanbul Kandilli'deki korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın şikayeti üzerine, Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın, “imar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 17. celsesine sanık Firuz Akın Han'ın avukatı katıldı. Tutanağa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İBB) davaya katılma talebinde bulunduğu geçirildi. Yurt dışına yazılan talimata yanıt verilmediği belirtildi.

Sanık Firuz Akın Han'ın avukatı, İBB'nin katılma talebine bir diyeceklerinin olmadığını söyleyerek, “Yurt dışı talimat dönüşü beklenilsin” açıklamalarında bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, İBB'nin suçtan zarar gören niteliğinde olduğunu belirterek, katılma talebinin kabulüne karar verdi. Yurt dışına yazılan talimat yazısının dönüşünün beklenilmesine ve bu konuda akıbet sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

ZARRAB DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Beykoz Kanlıca’daki yalısında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş hakkında 11 Mart 2019’da Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilirken, yurt dışında bulunduğu için ifadesi alınamayan sanık Reza Zarrab'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

"KANUNA AYKIRI"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf’a ait Üsküdar Kandilli’deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kanunu’na aykırı olduğu belirtiliyor.

"ZEMİN KAT SEVİYESİNE ARKA CEPHEDEN İLAVE"

İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, ‘İmar kirliliğine neden olmak’ ve ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na’ muhalefet suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.