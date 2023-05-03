İmamoğlu: Şahlanış dönemi dedikleri çöküş dönemine döndü

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Adıyaman Kahta'da vatandaşlara seslendi.

Açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği, çöküş dönemine döndü. Seçimi kaybettiklerini anlayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Bu millet, 1920 yılında Meclis'i kurdu. Bize Atatürk'ün ve cumhuriyetin emaneti var. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Onun için bu kayyum atama anlayışına da son vereceğiz. “ dedi.

“SEÇİME DARBE DİYECEK KADAR AKILLARI GİTTİ”

Devamında İmamoğlu, “Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, kokutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş. Ula sen gidersen huzur gelir huzur. Bu millete huzur gelir. Gülmeyi unutturdun bize. “ ifadelerini kullandı.

“HAKSIZLIĞA HUKUKSUZLUĞA KARŞI DURACAĞIZ”

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz yok. 'Ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Yargı, adamı varsa şöyle, adamı yoksa böyle olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir adalet. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese...

Bugünün ekonomi bakanına, adalet bakanına bakın. Adalet Bakanı bir seçimi 'Onlar kazanırsa darbeci' ya da 'şöyle kutlayacaklar'. Olmaz, olmaz.

“TIPIŞ TIPIŞ EVLERİNE YOLLAYACAĞIZ”

Tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Bitti, zamanları bitti. Bir kişiden gelen her şeyi gözü kapalı insanları' seçiyor. Başkası işine gelmiyor onun. Böyle de olunca bugünkü büyük sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Bakın çok önemli bir seçim dönemindeyiz. Ne mutlu bana, buraya pırlanta gibi genç kızlarımız gelmiş, genç delikanlılarımız gelmiş. Bakın, ben buraya kendini daha iyi yetiştirmek içni İstanbul'da 1500 gencin toplantısından geldim. 1500 genç kardeşimle sohbet ettim. Bu memleketin en büyük güvencesi gençlerimiz, Allah aşkına birinize hafif yan gözle bakan yöneticiyi seçmeyin. Hepinizin gözünün içine bakan, sizi anlayan, sizi dinleyen yöneticileri seçin. Devlet bir işi yaparken orada gücünü gösterir, vatandaşına şefkatini, adaletini gösterir, somurtan kim varsa yollayın evine.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN ŞAHLANIŞ DÖNEMİ DEDİĞİ ÇÖKÜŞ DÖNEMİNE DÖNDÜ”

Bakın bu memleketin acilen iyiliğe, güzelliğe kavuşması lazım. Bu memleketin hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Şimdi duraklama dönemi bitti iktidarın, gerileme dönemi başladı. 'Lale Devri' aynen, genç kız helal olsun.

Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği, çöküş dönemine döndü. Seçimi kaybettiklerini anlayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Bu millet, 1920 yılında Meclis'i kurdu. Bize Atatürk'ün ve cumhuriyetin emaneti var. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik, yedirmeyeceğiz.

“SEÇİMLERE 'DARBE' DİYECEK KADAR AKILLARI GİTTİ”

Onun için bu kayyum atama anlayışına da son vereceğiz. Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, kokutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş. Ula sen gidersen huzur gelir huzur. Bu millete huzur gelir. Gülmeyi unutturdun bize.

Maalesef Türkiye'de bir ekonomi yönetimi kalmadı. Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Adalet herkese diyoruz. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.