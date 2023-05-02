Yeni Akit, binalarında çıkan yangın için İmamoğlu’nu suçladı

Editör: Oğuz OK



Hakaret ve iftira niteliği taşıyan haber diliyle büyük tepki çeken Yeni Akit seviye atladı. 27 Nisan’da kurum binasında çıkan yangın sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suçlamalarda bulundu.



İBB başkanı için “Ekrem” diyen Yeni Akit, “Ekrem’den Akit’e 2. zulüm” başlıklı haberinde İmamoğlu’nun yangına seyirci kaldığını iddia etti.



İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret dolu haberler kaleme alan “gazete”, İmamoğlu’nun kendilerine geçmiş olsun dilememesine hayıflandı.

"İMAMOĞLU YANGINA SEYİRCİ KALDI"

İtfaiye emekçisinin fedakarlığını görmezden gelen haberde şu ifadelere yer verildi:



- “2021’de Akit Medya’yı haciz yoluyla susturmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa da yangına seyirci kaldı. Kendisine bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz donanımla müdahalesi, erken saatlerde kontrol altına alınabilecek yangını büyütürken, Bay Ekrem bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi.”

"İTFAİYENİN LAKAYT MÜDAHALESİ"

- “CHP’li İBB yönetiminin iş bilmezliği yüzünden Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin yer aldığı merkez binamızda bulunan halı fabrikasında çıkan yangını önce seyreden, ardından bahçe sular gibi sulayan ve yangını söndürme köpüklerini yere döken itfaiyenin lakayt müdahalesi, binamızın yangına teslim olmasını yol açtı. Su sıkmaktan aciz ve koordinasyondan habersiz olan itfaiyenin yetersiz müdahalesi sonucu değerli yüz milyonlarca lirayı bulan Akit TV stüdyoları, görüntü cihazları ve reji odası tamamen yanarken, gazetemizin servisleri de kullanılamaz hale geldi.”



İtfaiye ekiplerinin yaşadıkları yorgunluk, yangını söndürmelerinin ardından kameralara böyle yansıdı.



"İMAMOĞLU CUMA NAMAZI VAKTİ HACİZ GÖNDERDİ"

Öte yandan haberde yer alan "20 bin TL alacak için Akit Medya Grubu’na cuma namazı vakti haciz gönderen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadesi, din istismarında son nokta olarak yorumlandı.