Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş Manisa'da halka seslendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Manisa'da halka seslenerek bu seçimin bir dönün noktası olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Sevgili genç arkadaşlarım hak gelecek batıl zayi olacak. Bu seçimde oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Seçimde hep birlikte çalışmaya, sandıkta görev almaya ve sandık günü hiç bıkmadan usanmadan tek bir oya zeval gelmeden sandıkları korumaya hazır mıyız? " dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“BU SEÇİMDE EKONOMİ KAZANACAK”

"Kazanıyoruz. Millet kazanıyor. Bir avuç insan kaybediyor.

Zaten Mansur Başkan yeter onlara. Bizim ekibimiz güzel. Bizim ekibimiz de kimse ben demiyor. Başkanlarımızla biz kendimizi millete adadık. Parti yok, partizanlık yok. Hak hukuk adaletin kazanacağı bir seçim bu. Bu seçimde ekonomi kazanacak. Milletin cebi kazanacak. Söz, eviniz bolluk bereket dolacak. Bugün 1 Mayıs emekçi kazanacak. Bu seçimde emekli kazanacak. Bu seçimde korkuyla iş yapan iş insanları kazanacak. “

“CANINA KIYILAN SOMALI MADENCİLER KAZANACAK”

“Bu seçim hepimiz için dönüm noktası. Bu seçimde gençler kazanacak. Biz 21 yılı heba ettik. Bu seçim geçmiş 21 yılda kaybettiklerimizi yerine koyacağımız seçim olacak. 25 bin dolar kişi başı gelir demişlerdi. Üçte birine gelemedik. Bizi çökerttiler. Her yönüyle kazanacağımız seçim. Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak. Bu seçimde Gezi davasında yargılanıp 1 yıl hapse koyulan hemşehriniz Tayfun ve arkadaşları kazanacak.“

“SANDIKLARI KORUMAYA HAZIR MIYIZ?”

“İstanbul'da el ele verdik, hep birlikte ayağa kalktık, seçimi kazandık. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Milletimiz o seçimi elimizden alanlara 806 binlik oy farkı tokadı attı.

Seçimi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Sevgili hemşerilerimiz sorumluluğumuz büyük. Çok çalışmamız lazım. Sevgili genç arkadaşlarım hak gelecek batıl zayi olacak. Bu seçimde oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Seçimde hep birlikte çalışmaya, sandıkta görev almaya ve sandık günü hiç bıkmadan usanmadan tek bir oya zeval gelmeden sandıkları korumaya hazır mıyız? O zaman 15 Mayıs sabahı mis gibi bir sabaha uyanmak kalıyor.

14 Mayıs gününde sevgili anneler evlatlarınıza güzel yemekler hazırlayın. Anneler gününde o yemeğinizi yedikten sonra gönül rahatlığıyla uyuyun. Evinize bolluk bereket gelecek. Camınızı açtığınızda içinize mis gibi demokrasi gelecek."