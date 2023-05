İmamoğlu: Bunlar yardımı kesecek diyenlere inanmayın. Çocuklarımızın hakkını alacağı dönem geliyor

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Ağrı'da Millet Buluşması'nda halka seslendi.

İmamoğlu açıklamalarında, “Şu seçim öncesi çıkar, devletin bir görevlisi - siyasilerden bahsetmiyorum - 'bunlar gelirse yardım kesilecek' diyorsa inanma, sizi oyunuzla tehdit ediyorsa inanma, sizi köşeye sıkıştırıyorsa inanma. Biz bugün buradayız, 15 Mayıs sabahından sonra defalarca geleceğiz.” dedi.

Devamında Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımızın hakkını alacağı dönem geliyor” ifadelerini kullandı.

Ağrı’da konuşan İmamoğlu, “Benim memleketimin insanı çok hastır, çok iyidir, pırlantadır, yüreği güzeldir. Ağrı'nın insanı bambaşkadır. Memleketin derdi büyük. Memleketin insanının sıkıntısı büyük. Memleketin her yerinde ekonomik sıkıntılar var. Memleketin her yerinde ne yazık ki mutfakta yangın var. Dar gelirli insanlarımız ne yazık ki evini geçindirecek kadar para kazanamıyor. Kırsalda tarımla ilgili sıkıntılar büyük. Ben Ağrı'nın her konusunu inceleyerek karşınıza geldim. Aslında Ağrı da ihmal edilmiş şehirlerimizden birisi. Yeterince öğretmen, sağlık memuru ve doktor yok. Yeterince devletin hizmetini verecek kadrolar olgunlaşmamış. Bakın Ağrı'daki her konuyu tetkik ederken yıllarda bir hata yapmak istemem. Mesela yine bu şehrin problemleri beni çok üzdü. 21. yüzyılda, 2023 yılında, 21 yıllık Türkiye'yi yöneten bir hükümetin olduğu bir Türkiye'de eğer Ağrı'nın atık su arıtma tesisi yoksa bunu Allah'ın kuluna anlatamazsın. Gelip Ağrı'ya hala 'yapacağız' mı diyeceksiniz. Biz geleceğiz, biz yapacağız, size söz veriyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HAKKINI ALACAĞI DÖNEM GELİYOR"

Değişik bir dönem içindeyiz. Ben ne hayal ediyorum? Ben şunu hayal ediyorum. Memleketin her evladı, burada gözlerimizin içine ışıl ışıl bakan gençlerimiz var görüyorum. Anneler var, babalar var. Hayatımızdaki en değerli varlığımız çocuklarımız. Çocuklarımızın gençlerimizin size söz, hakkını alacağı dönem geliyor. Benim Ağrılı bir gencin liyakatiyle bu cennet vatanın her kademesindeki her koltuğa, çalıştığında hakkını alacağı şekilde gelecek. Önündeki engelleri kaldıracağız.

"SOSYAL YARDIMLARI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Bu kadar maliyetin yüksek olduğu bir dönemde Ağrı işsizliğin en çok olduğu illerimizden birisi. Asgari ücretle dahi iş bulunamıyor. Çalışanların bir kısmının asgari ücretten daha düşük ücretle çalıştığını da biliyoruz. Bunu da söylüyoruz. İki tane hamlemiz olacak. Birincisi sizin bugünkü ihtiyacı olan vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim sorumluluğumuz. Vatandaşımızın evinde eğer aşı yoksa, tenceresi kaynamıyorsa bu bizim sorumluluğumuz. İstanbul'da sorumluluğumuz neyse Ağrı'da da sorumluluğumuz o. İstanbul'da ben seçime aday olduğumda çıktı dediler ki 'İmamoğlu gelecek yardımlar kesilecek', 'İmamoğlu gelecek insanları işinden edecek.' Şimdi yalan, iftira propagandaları yapıyor. Ağrılı hemşerilerim, sosyal yardımı İBB tarihinin en yüksek seviyesine çıkarttık. Tam 5 katına! Allah şahittir ki bir vatandaşımızın ihtiyacını giderirken veren al alan eli görmeyeceği şekilde yapacaksın. Kimsenin onurunu kırmayacaksın. Biz sosyal yardımları en üst seviyeye çıkaracağız, İstanbul'da yaptık burada da yapacağız.

“BUNLAR GELİRSE YARDIM KESİLECEK DİYENLERE İNANMAYIN”

Şu seçim öncesi çıkar, devletin bir görevlisi - siyasilerden bahsetmiyorum - 'bunlar gelirse yardım kesilecek' diyorsa inanma, sizi oyunuzla tehdit ediyorsa inanma, sizi köşeye sıkıştırıyorsa inanma. Biz bugün buradayız, 15 Mayıs sabahından sonra defalarca geleceğiz. Hem sizin eksikliklerinizi gidereceğiz hem sizin eğer varsa yoksulluğu katkıyla aşacağız, çocuklarımızın eğitimine katkı sunacağız, gençlerimizin kültür sanat etkinliklerine ağırlık vereceğiz. Ağrı'nın memleketinin kasasından, bütçesinden hakkını alacağı günleri başlatacağız, bunu bilin.

“BU SEÇİM HERKESE ADALET”

Memleketin her yerini eşitleyeceğiz. Artık bir kuru soğan bile fakirin sofrasına gelemiyor.

Bu seçim herkese adalet. Bu seçim böyle bir seçim. Milletin ittifakını tercih ettiğiniz takdirde bizim ekibimiz kuvvetli. Bizim ekibimizde güçlü liderler var, iki büyükşehir belediye başkanı var. Ama esas olarak bizim ekibimizde hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış, aynı zamanda devlet insanı, erdemiyle, insanlığıyla herkesi kucaklayan, etnik kökenine bakmadan, kimliğine bakmadan, inancına bakmadan herkese eşit bakacağız diyen, bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir.

14 Mayıs'a çok az kaldı. 14 Mayıs'a kadar eşinizle, dostunuzla konuşun. Bu bir parti seçimi değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istiyoruz. Sizden sandık güvenliğine destek olmanızı istiyoruz. Sandıkların başında olmanızı istiyoruz.