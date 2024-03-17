İmamoğlu 'vaatlerini hatırlamadı' tartışması hakkında konuştu: 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş Transfer Merkezi’nin açılış töreninde birtakım açıklamalar yaptı. İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "16 milyona hakettiği hizmeti vermek, bu aziz güzel şehrin varlığını korumak, birliğini sağlamak benim boynumun borcu.” İfadelerini kullandı ve İstanbul’un muhafızı olma duygusu ve sorumluluğuyla işlerini yaptıklarını söyledi.

Belediyecilik anlayışıyla başa çıkamayacaklarını görenlerin hileler ve kumpaslar kurmaya çalıştığını ifade eden İmamoğlu, “Varsın çalışsınlar, bizim ilgi alanımıza girmiyor. Onların ilgi alanı böyle." dedi.

VAATLERİMİN YÜZDE 87’SİNİ TAMAMLADIM

2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği vaatlerden bahseden İmamoğlu, "2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. 3 ayda olağanüstü bir set çalışmıştık. Bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde 87'sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Yüzde 87 önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile bu hakkı teslim etti. Yıllar geçecek, yüzde 87 ile anılacak, bu seçimden bir tek o kalacak. Allah var o 'Yüzde 87 yaptı' dedi biliyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"VAATLERİNİ HATIRLAMADI" SUÇLAMALARINA CEVAP VERDİ

İmamoğlu, Bir televizyon yayınında vaatlerinden birine hatırlamadığını söylemesinin üzerine iktidar tarafından hedefe alınmıştı. İmamoğlu, kendisine yönelik söylemlere cevap verdi. "Televizyonlara katılıyorum, 200 sayfalık vaat setinden bir tanesini, sosyal tesislerde haftada bir gün şu yapılacak demiştik, canlı yayınlarda bana soruyorlar, birileri gibi yaptık deyip geçiştiren bir ruh halim yok. Çünkü sonradan zaten yapıp yapmadığımı bilmiyorum, hatırlamayabilir.” söyleminde bulunan İmamoğlu, rakiplerine benzemediğini ve kontrol edip bilgi vermeyi istediğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında, “Onlara öyle bir etki bıraktım ki, her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar ya İmamoğlu bunları niye hatırlamıyor diye vahlanıyorlar. Gençlerin deyişi var ya 'Ben şok!' 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde, eğlenceli açıkçası. İmamoğlu kızıyor zannediyorlar, kızmıyorum. Onlara bakıp eğleniyor ve mutlu oluyorum. Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin 'hatırlamadın' dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana!” ifadelerini kaydetti.