İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi

Günlerdir Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini bekliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden Ekrem İmamoğlu seçilirken oy oranları da belli oldu.
Ekrem İmamoğlu açılan sandıkların yüzde 99.98'inden yüzde 51.09 oy aldı. AKP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39.59 oranında oy aldı.
DİLEK İMAMOĞLU ZAFER FOTOĞRAFI YAYINLADI
Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'yla paylaştığı zafer pozunu sosyal medya hesabından paylaşınca bir anda hızla yayıldı. Dilek İmamoğlu o fotoğrafa "Sevgi ve iyilik kazandı!" yazarak Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.