İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi
Türkiye dün yerel seçimlerde oyunu kullandı ve yerel yönetimini belirledi. Oy sayımı sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Sevgi ve iyilik kazandı" dedi.

Günlerdir Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini bekliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden Ekrem İmamoğlu seçilirken oy oranları da belli oldu.

Ekrem İmamoğlu açılan sandıkların yüzde 99.98'inden yüzde 51.09 oy aldı. AKP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39.59 oranında oy aldı.

DİLEK İMAMOĞLU ZAFER FOTOĞRAFI YAYINLADI

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'yla paylaştığı zafer pozunu sosyal medya hesabından paylaşınca bir anda hızla yayıldı. Dilek İmamoğlu o fotoğrafa "Sevgi ve iyilik kazandı!" yazarak Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.

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