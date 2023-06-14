İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu buluştu. Görüşmeyle ilgili flaş detay sızdı

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da bir araya geldi. Görüşme talebinin Kılıçdaroğlu’ndan geldiği bildirildi.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu buluştu. Görüşmeyle ilgili flaş detay sızdı

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi.

Görüşme saat 10.45 civarında başladı.

İki isim Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel'de buluştu.

FLAŞ DETAY

Halk TV’de yer alan bilgilere göre, görüşme talebi Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME DÜN DUYURULMUŞTU

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme önceki gün duyurulmuştu. İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği ve burada CHP lideri ile önemli bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.

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İMAMOĞLU: DEĞİŞİMİ TOPLUM İSTİYOR

İmamoğlu da seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla 'değişim' mesajı vermişti.

İmamoğlu, “Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

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