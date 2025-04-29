İmamoğlu yarınki miting için çağrı yaptı: İstanbul’un muhafızı olmaya davet ediyorum

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığı ile sosyal medyadan mesaj paylaşmaya devam ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine Kanal İstanbul projesi çevresinde yapılaşma faaliyetleri yeniden başladı.

"MUHAFIZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İnşaat girişimlerine tepki gösteren İmamoğlu, İstanbulluları muhafız olmaya davet etti.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Helikopterin camından İstanbul’a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız.

İstanbul’un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul’un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz.

İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30’da Başakşehir’de İstanbul’un muhafızı olmaya, İstanbul’un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum.

İstanbul Senin!

İstanbul’un Muhafızlarıyız!"

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