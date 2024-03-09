İmamoğlu’na 2019’da ‘sana börek yaparım ama oy vermem' demişti. Bu seçim fikrini değiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki yerel seçimlerde girdikleri diyalogla akıllarda kalan 70 yaşındaki Mahruze Keleş’i, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NA "SANA OY VERMEM" DEMİŞTİ

İmamoğlu ile 16 Ocak 2019 tarihindeki Pazar ziyaretinde karşılaşan Mahruze Keleş, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” demişti. Keleş, beş yılın sonunda fikrini değiştirdi.

Keleş, 31 Mart’taki yerel seçimlerde bu kez oyunu İmamoğlu’na vereceğini kendine has üslubuyla açıkladı.

"OYUMU VERECEĞİM DİYORSA, ALLAH RAZI OLSUN. BEN DE ONA LAYIK OLURUM YANİ”

İmamoğlu ise Keleş’e yanıt olarak,”Oy verse de vermese de insan sevilmez mi? Ben herkesi seviyorum. Oy verse de olur, vermese de olur. Ama bugün ‘Oyumu vereceğim’ diyorsa, Allah razı olsun. Ben de ona layık olurum yani” ifadelerini kullandı. Keleş, İmamoğlu’nu oğlu gibi sevdiğini de söyledi.

“E DEDİM YA, DEDİM YA. ‘SENİNLEYİM’ DEDİM”

Esprilerin ve kahkahaların havada uçuştuğu sohbetin son bölümlerinde gazeteciler, Keleş’e, “Mahruze Hanımcığım, oy verecek misiniz? 2019’dan beri bu soruyu çok merak ediyoruz” sorusunu sordu.. Keleş ise soruya yanıt olaraki, “E dedim ya, dedim ya. ‘Seninleyim’ dedim” ifadelerini kullandı.

Keleş İmamoğlu için, “Valla bunun güler yüzü, tatlı dili yeter. Benim oğlum gibi seviyorum. Başkalarını böyle davet etsem gelmezlerdi. Telefon açsam, hemen ‘Alo’ Kendi çıkıyor” ifadelerini kullandı.