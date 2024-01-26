İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi

Yerel seçimde yeniden aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kentin çeşitli ilçelerinde vatandaşlar ile bir araya geliyor. İmamoğlu’nun son durağı ise Sancaktepe oldu.

İmamoğlu’na Sancaktepe’de camide yapılan provokasyon ortaya çıktı. Bir vatandaş İmamoğlu’na “Neden camilere gelmiyorsun” sorusu sordu.

İmamoğlu ise o durumun Allah ile arasında bir durum olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Camide hava atmam birilerine. O Yaradan ile benim aramda. Sanki ona gelip de hava atacağım camide. Ben dua etmeye geliyorum anlamıyorlar. Ben Yaradan’a dua etmeye geliyorum, başkası gibi hava atmaya değil.”