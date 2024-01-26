TRT’den İmamoğlu’na ambargo: Reklamlarını parasıyla bile yayınlamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
TRT’den İmamoğlu’na ambargo: Reklamlarını parasıyla bile yayınlamıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, TRT’ye sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, “TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AKP’nin adayı Murat Kurum’un lansmanının devlet kanalı TRT’den kesintisiz yayınlanmasını eleştirdi.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT’nin, İBB’nin reklamlarını parasıyla dahi yayınlamadığını söyledi.

İmamoğlu’nun hiçbir etkinliğinin TRT’den canlı yayınlanmadığını hatırlatan Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, TRT’de 5 yıldır şöyle bir anı bile olmadı. Dahası da var. TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor. İstanbullular bu adaletsizliğe bir kez daha DUR diyecek.”

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Adaylığı 7 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Kurum, proje ve hedeflerini dün düzenlediği tanıtım toplantısında açıkladı.

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