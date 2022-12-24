İmamoğlu’na hapis kararı AKP’yi karıştırdı! Kurmaylar endişeyle çözüm arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 14 Aralık'ta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İmamoğlu’nun, siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. Maddesi'nde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da hükmetti.

Hapis cezası kararı, İstinaf Mahkemesi'nde onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İBB Başkanı İmamoğlu siyasi yasaklı olacak ve belediye başkanlığı görevine devam edemeyecek.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, birçok AKP kurmayı, İmamoğlu’nu yargı kararıyla “saf dışı bırakma” hamlesinin ters tepeceğine ve muhalefetin daha da “kenetlenmesi” sonucu doğuracağına işaret ediyor.

Hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi veya yeni bir soruşturma açılması halinde de; İmamoğlu aday olmasa bile, Altılı Masa’nın adayının avantajlı hale gelebileceği endişesi dile getiriliyor.

“ERDOĞAN’DA SEÇİMİ KAYBETME ENDİŞESİ VAR”

Muhalefet, İmamoğlu kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla şekillendiği inancında.

Buna gerekçe olarak da, Erdoğan'ın, İstanbul seçimini iki kez kaybettiği İmamoğlu karşısında, cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybetme endişesi gösteriliyor.

Siyasi kulislerde, sadece Erdoğan'ın değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de, bu nedenle cumhurbaşkanlığı yarışında rakip olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ettiği yorumları yapılıyor.