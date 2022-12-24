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  • İmamoğlu’na hapis kararı AKP’yi karıştırdı! Kurmaylar endişeyle çözüm arıyor

İmamoğlu’na hapis kararı AKP’yi karıştırdı! Kurmaylar endişeyle çözüm arıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası kararı AKP cephesinde endişeyle karşılandı. Kulislerden gelen son bilgilere göre AKP’liler hapis cezası kararının ters tepeceğinden ve 6’lı masanın adayını avantajlı duruma getireceğini düşünüyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:10
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İmamoğlu’na hapis kararı AKP’yi karıştırdı! Kurmaylar endişeyle çözüm arıyor

İmamoğlu’na hapis kararı AKP’yi karıştırdı! Kurmaylar endişeyle çözüm arıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 14 Aralık'ta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İmamoğlu’nun, siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. Maddesi'nde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da hükmetti.

Hapis cezası kararı, İstinaf Mahkemesi'nde onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İBB Başkanı İmamoğlu siyasi yasaklı olacak ve belediye başkanlığı görevine devam edemeyecek.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, birçok AKP kurmayı, İmamoğlu’nu yargı kararıyla “saf dışı bırakma” hamlesinin ters tepeceğine ve muhalefetin daha da “kenetlenmesi” sonucu doğuracağına işaret ediyor.

Hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi veya yeni bir soruşturma açılması halinde de; İmamoğlu aday olmasa bile, Altılı Masa’nın adayının avantajlı hale gelebileceği endişesi dile getiriliyor.

“ERDOĞAN’DA SEÇİMİ KAYBETME ENDİŞESİ VAR”

Muhalefet, İmamoğlu kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla şekillendiği inancında.

Buna gerekçe olarak da, Erdoğan'ın, İstanbul seçimini iki kez kaybettiği İmamoğlu karşısında, cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybetme endişesi gösteriliyor.

Siyasi kulislerde, sadece Erdoğan'ın değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de, bu nedenle cumhurbaşkanlığı yarışında rakip olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ettiği yorumları yapılıyor.

 

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Adalet
24.12.2022 18:05
Yolun sonu görünüyor. O korktuklarını tadacaklar. Züğürt ağa gibi bir gün sokağa düşecekler.  
 
Ataman K.
24.12.2022 18:05
Çok pişman olacaklar, İmamoğlu konusunda ama iş işten geçti. Millet İttifakına katılım artar. Ey vatandaş siyasetçinin değil halkın hükümran olduğunu göster. O ömür boyu ülkenin kalanı kul mu?  
 
Halil
24.12.2022 17:51
Hukuksuzluk yapanı yakar bunu unutmayın  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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