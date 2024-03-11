İmamoğlu'na ikinci otobüs kumpası. Ajansın kiraladığı otobüs bozuk süsü verilip reklam filminde kullanıldı.

Yerel seçimler için son 20 güne girilirken, seçim çalışmaları ve propagandalarının yanı sıra ahlaki olmayan yöntemlere de başvuruluyor. Son olarak, seçimlerin kıran kırana geçeceği tahmin edilen İstanbul’da, bir reklam ajansı tarafından kiralanan özel bir halk otobüsü ‘bozuk’ izlenimi verilmek için reklam filminde kullanıldı.

İBB'nin mevcut Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ikinci otobüs kumpası için, sis makineleri ile bozuk imajı verilen otobüs hakkında İBB tarafından soruşturma başlatıldı.

“ÇEKİM YAPAN AKLI KIT ARKADAŞLAR…”

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan Başakşehir’de bir belediye otobüsünün bozulmuş gibi gösterilerek yapılan çekimi hakkında şunları söyledi:

“Yine bir otobüsün bozukluğuyla ilgili çekim yapan aklı kıt arkadaşlar… Bu aklı kıt arkadaşlara ‘ajans’ denir mi bilmiyorum, ama daha da aklı kıt arkadaşlar, bu ajansla çalışan kim varsa, adı neyse, parti, yönetici, o, bu, şu beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekten sıradan bir durum. Ahlak dışı bir durum. Ama milletimiz görüyor yani. Ramazan'ın ilk gününde, Yaradan, onlara akıl versin. Allah, onları ıslah etsin. Allah, herkese doğru yolu göstersin, doğru yoldan ayırmasın. Milletimize de huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum.”