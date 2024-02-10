İmamoğlu’ndan AKP adayının seçim çalışmasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya tepki. ‘Karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, AKP Küçükçekmece teşkilatına yönelik gerçekleştirilen saldırı üzerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“KARANLIK GRUPLARA KARŞI, BİRLİKTE OMUZ OMUZA DURACAĞIZ”

İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda:

“AK Parti Küçükçekmece BelediyeBaşkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yeniay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız” ifadelerini kullandı.

"TÜM SALDIRILARIN KARŞISINDA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP seçim çalışmasına yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının ardında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, demokrasiye yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı karşısında, hep beraber duracaklarını belirtti.

Özel, X hesabından "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" açıklamalarında bulundu.

"BU TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK!"

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seçim sürecinde yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını belirttiği açıklamasında, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı

"SUÇLULARIN EN KISA SÜREDE BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, X hesabından yaptığı açıklamasında, "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.