Özgür Özel’den AKP'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya tepki: Tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda bir kişinin yaralandığı açıklandı.

“TÜM SALDIRILARIN KARŞISINDA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı X’den açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada, ”Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olayla ilgili adli işlemlerin başladığını duyurdu.

SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANAN 3. SALDIRI

Seçim dönemine az bir süre kala Türkiye’de bir kaos ortamı hakim.

Yaklaşık 2 hafta önce Santa Maria Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Düzenlenen saldırıyı ise IŞİD üstlenmişti.

6 Şubat tarihinde ise DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, Çağlayan adliyesi önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, Dilfiraz Karataş isimli yurttaş ise hayatını kaybetmişti. Her iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.

AKP’nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıyı ise henüz üstlenen bir örgüt çıkmadı.