Özgür Özel’den AKP'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya tepki: Tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den AKP'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya tepki: Tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Özel, ”Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda bir kişinin yaralandığı açıklandı.

kucukcekmece039de-ak-parti-belediye-baskan-adayinin-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1-9010-dhaphoto2.jpg

“TÜM SALDIRILARIN KARŞISINDA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı X’den açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada, ”Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız” ifadelerini kullandı.

ozgur-ozel-2.jpg

Yaşanan olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olayla ilgili adli işlemlerin başladığını duyurdu.

yilmaz-tunc-1-001.jpg

SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANAN 3. SALDIRI

Seçim dönemine az bir süre kala Türkiye’de bir kaos ortamı hakim.

Yaklaşık 2 hafta önce Santa Maria Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Düzenlenen saldırıyı ise IŞİD üstlenmişti.

6 Şubat tarihinde ise DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, Çağlayan adliyesi önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, Dilfiraz Karataş isimli yurttaş ise hayatını kaybetmişti. Her iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.

AKP’nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıyı ise henüz üstlenen bir örgüt çıkmadı.

İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan AKP adayının seçim çalışmasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya tepki. ‘Karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız’
Son dakika... İstanbul'da AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırı
Son Haberler
Galatasaray tribünlerinde ilginç gol sevinci Spor
Galatasaray tribünlerinde ilginç gol sevinci
Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü Gündem
Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Sigara kullananlar dikkat... Sigaranın tutuşturduğu kanepenin dumanından zehirlenip öldü Gündem
Sigara kullananlar dikkat... Sigaranın tutuşturduğu kanepenin dumanından zehirlenip öldü
Sparta Prag Galatasaray maçı öncesi gol yağdırdı Spor
Sparta Prag Galatasaray maçı öncesi gol yağdırdı
Teyzeden Galatasaray'a galibiyet duası Spor
Teyzeden Galatasaray'a galibiyet duası
Galatasaray taraftarından muhteşem şov. Herkes bir anda ayağa kalktı tribünler inledi Spor
Galatasaray taraftarından muhteşem şov. Herkes bir anda ayağa kalktı tribünler inledi