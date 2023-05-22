İmamoğlu'ndan AKP'li kadına olay ısraf yanıtı. Bakın kimleri hatırlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir ziyaretinin sonuna doğru AKP'li kadının Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarına dikkat çekerek " Şimdi hükümete geldiğiniz takdirde 10 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi bunlara, hepsine makam vereceksiniz. Araçlar ayrı. Hani siz ısrafa karşısınız" diye sordu.

İmamoğlu'nun yanıtı ise kısa ve öz oldu. Ekrem İmamoğlu'na Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda AKP'li bir kadın tarafından israfı nasıl önleyeceksiniz sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya " Bizim her Cumhurbaşkanı yardımcımız yada her makam sahibi bir maaş alacak. Şimdi AK partililer 10 maaş alıyorlar. Onu engelliyoruz" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.