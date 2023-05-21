Ekrem İmamoğlu: Evde kalmanın maliyeti büyük olacak

Oda Tv’nin haberine göre, Maltepe'de 'Demokrasi Neferleri Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’nun sözlerinden satırbaşları şöyle;

SIFIRDAN BİR MAÇ

"14 Mayıs seçimlerinin çok net bir sonucu var. Bu hükümet milletimizden güvenoyu alamadı. Bu seçmen iktidara bütün kullandığı imkanlara, baskısına, iftirasına rağmen dur seni seçmiyorum dedi. Bir çeşit yarı final maçı gibiydi. Eleyen elendi, final maçında bu iki liderin yanı sıra bir süreç, bir sistem sorgulanacak.

O sistemin gidişini isteyenler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki önemli final maçında kim ne yapmış ne demiş önemi yok. Bu yepyeni, sıfırdan bir maç. 28 Mayıs'a 0-0 başlayacağız. Vatandaşlarımız bu bir haftada ortaya koyacağı performansa göre değerlendirme yapacak. Milletimiz iktidarı kime vereceği konusunda yeni ve çok önemli bir değerlendirme yapacak. İkinci turun anlamı budur. Yani asıl seçim haftaya, final maçı haftaya.

İlk tura bakarak 'öndeyiz kazandık' ya da 'eyvah gerideyiz kaybettik' demek yanlıştır. Doğru olan nedir? 'İlk turdan ders aldık, ona göre bu süreçte ne gerekiyorsa yapacağız' demektir. Bizler Türkiye'nin değişim isteyen tüm güçleri olarak o dersi sonuna kadar aldığımızı düşünüyorum. Ana husus şudur, bir kirletme politikası uygulanmıştır. Bir yalan ve iftira politikası uygulanmıştır. Ve bu politikaya karşı edebimizle, ahlakımızla evet biraz biraz suskun kalmışızdır. Ama biz artık onların yaptığı gibi yalanı, iftirayı konuşmayacağız. Asla! Bizim ahlakımız ona müsaade etmez. Ama onların yalanlarına, iftiralarına net cevapları vereceğiz, onlara haddini bildireceğiz.

TEK BİR OYUN BİLE BOŞA GİTMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Onun için 28 Mayıs'a unutmayın çok daha güçlü gidiyoruz. Bu çerçevede en önemli görevlerimizden biri sandık hakimiyetini sağlamak. Oylara sahip çıkmaktan söz etmiyorum. Sandık hakimiyeti diyorum. Bu çok daha önemli. Sandığa hakim olmak, seçimden önce başlayan bir süreçtir. Her dakikası mühimdir. Sizler aynı zamanda az önce ifade ettiğim gibi mahallelerinizdeki sorumlu insanlarsınız. Seçim gününe kadar yürütülecek çalışmalarda göreviniz olduğunu lütfen unutmayın.

Baştan sona bütün sürecin doğru ve hukuki yürümesine hep birlikte odaklanmak zorundayız. Kendi içimizdeki bilgilendirme ve iletişimi hızlı ve etkili biçimde sağlayacağız. Sandık hakimiyetini bir saniye bile zaafa asla uğratmayacağız. Tek bir oyun bile boşa gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onların bildiği gibi değil, konu bizim bildiğimiz gibi. Seçim bir oyla bile kazanılır. Gözünüz gibi bakacaksınız, tamam mı? Her bir oyun bize seçimi kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz.

ANADOLU AJANSI NUMARALARINI BİLİYORUZ, ONLAR BİZE SÖKMEZ

Bizi sadece kendi yılgınlığımız ve karamsarlığımız yenebilir. Başka hiçbir güç yenemez. Onun için karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Bu ülkeye demokrasi getirmekten hiçbir güç bizi alıkoyamadı, alıkoyamayacak. Kimse bizim mücadele azmimizi ve irademizi yenemedi, yenemeyecek. Bizler bu ülkenin demokratları ve vatanseverleri olarak asla vazgeçmeyeceğiz. Biz onların, o bir avuç insanın ciğerlerini biliyoruz. 2019'dan biliyoruz. Onların sandık başı numaralarını da biliyoruz. Onların Anadolu Ajansı numaralarını da biliyoruz. Onlar bize sökmez. Onun için biz hakkın ve haklının değil, güçlünün yanında olduklarını biliyoruz.

Ben bu ülkeye demokrasi gelene kadar ceketi giymeyeceğim size söz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Bir avuç dışında herkese çok iyi gelecek göreceksiniz. Bir avuç insanın kaybedeceği zaferlere hep birlikte koşalım.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

28 Mayıs gecesi seçimi kazandığımızda millet kazanacak. Size söz! Bana gelip nasıl kazandınız diye sorduklarında, 'bana sormayın, sandık başında demokrasi tarihi yazan gençlere sorun' diyeceğim.

Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarına sesleniyorum. Bütün ülkemizin hazırlıklı olması lazım. 28 Mayıs'ta sandığı protesto etmenin, sandığa gitmemenin ve evde kalmanın maliyeti çok yüksek olacak. Asla tereddüt etmeyin, mutlaka sandıklara gidin, oyunuzu kullanın. Oy verirken çok derin düşünün. Karar verirken çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızın, gençlerinizin sesinin kısılmasını istemiyorsanız, geleceğe yol yürümek istiyorsanız bu seçimde karar vermek çok kolay. Her şey çok güzel olacak! "