İmamoğlu'ndan Bakan Ersoy'a yanıt: Buranın bir tane ev sahibi var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş'ta gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"BİRLEŞMENİN USULÜNE VE ÜSLUBUNA BAKMAK LAZIM"

"Turizm Bakanımız buradaki etkinliklerin 2024'te 16 Ağustos'ta yapılacağını ve birleştirileceğini söylemişti. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği imamoğlu şöyle konuştu:

"Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım. 60 yıl etkinliği düzenleyen buranın insanları, yaşayanları ve Alevi-Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımızı eğer işin odağına koyarsanız; gelsin bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin. Ama buranın bir tane evsahibi var."

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümünün 752. Anma Yılı Etkinliği'ne katılarak yaptığı konuşmada; gelecek yıllarda anma etkinliklerinin tarihinin değişeceğini, bu yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen etkinliklerin önümüzdeki yıldan itibaren 16 Ağustos'ta düzenleneceğini söylemişti.