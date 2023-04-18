İmamoğlu'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na zor soru kaçak yapıları bakanlık neden bu kadar savunur

İBB’nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yıkıma engel olmuştu. İmamoğlu yaptığı paylaşımla bunun nedenini sordu.

İmamoğlu'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na zor soru kaçak yapıları bakanlık neden bu kadar savunur

Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girerek yıkımı engellemeleri pek çok yerde haber olmuş ve konu sosyal medyada da yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca yıkımı engellenen Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yıkımın engellenmesine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve dikkat çeken o soruyu sordu.

İmamoğlu'nun "İstanbul halkına ait bir alanı işgal eden birkaç kafeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden bu kadar savunur?" sorusu yönelttiği paylaşımı şu şekilde:

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