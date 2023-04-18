Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girerek yıkımı engellemeleri pek çok yerde haber olmuş ve konu sosyal medyada da yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca yıkımı engellenen Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yıkımın engellenmesine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve dikkat çeken o soruyu sordu.

İmamoğlu'nun "İstanbul halkına ait bir alanı işgal eden birkaç kafeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden bu kadar savunur?" sorusu yönelttiği paylaşımı şu şekilde: