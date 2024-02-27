İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret. MÜSİAD'a gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’yı, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ile birlikte ziyaret etti. İBB olarak, bütün paydaşlarla işbirliğini en yüksek noktaya taşıma hedefinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Yoksa tek başına hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir oluşum çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia edemez” dedi.

Ekrem İmamoğlu, iş dünyası ziyaretlerini sürdürüyor. Mustakil Sanayici ve İşadamları Derneğ MÜSİAD'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ve MÜSİAD başkanı Mahmut Asmalı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“İŞ DÜNYASIYLA İŞ BİRLİĞİ İSTANBUL İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

MÜSİAD’ın İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli bir iş dünyası kuruluşu olduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Daha önce de gelme arzumuz olmuştu, ama o zaman sağlıklı bir diyalog oluşturamamıştık. Sağ olsun Sayın Başkan, sürece dönük nezaketiyle bizi de ziyaret etmesiyle beraber bu buluşmanın çok değerli olduğunu şu anda hissediyorum. Hem kendisine hem de yönetimine çok teşekkür ederim bugünkü karşılamalarından ötürü. Biz, İBB olarak, iş dünyasıyla olabildiğince en yüksek seviyede iş birliğinin İstanbul için çok değerli olduğunu bilen bir yönetimimiz, bilen bir heyetiz.MÜSİAD'ın içerisinde de çok zengin bir bilgi kaynağı ve tespitler var. Bu yöndeki işbirliğini, umuyorum önümüzdeki süreçte daha güçlü bir seviyeye taşırız”

ASMALI: “İŞ BİRLİĞİ YAPMANIN TEMELİNİ ATMIŞ OLDUK”

Asmalı da İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Hanım kurumumuzu ziyaret ettiler. Sayın Başkanım daha önce hiç gelmemişti. Teşrifleriyle bize onur verdiler. Genelde İstanbul özelinde konuştuk. İstanbul'da, özellikle depreme hazırlık noktasında ve diğer konularda yapılacak çalışmaları istişare ettik. Biz de MÜSİAD olarak, kurum adına yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Bundan sonra, inşallah umuyorum ki, ilerleyen zamanlarda da hem MÜSİAD hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, birçok alanda hep beraber işbirliği yapmanın temelini de atmış olduk.”