Sanayinin yönünü 5 hisse belirliyor

Türk sanayisinin lokomotif hisseleri belli oldu. Beş hisse Türkiye'de BIST Sanayi Endeksi'ne yön veriyor.

BIST Sanayi Endeksi, Borsa İstanbul'da 218 hisse ile temsil ediliyor. BIST Sanayi Endeksi'ndeki şirketlerin halka açıklık oranı ise yüzde 28,25. Bu şirketlerin piyasadaki toplam değeri 135 milyar 896 milyon dolar...BIST Sanayi Endeksi’ndeki hareketlerin yüzde 10’unu ise tek başına Tüpraş belirliyor.

Ekonomim’den Zeynep Aktaş’ın haberine göre, endekste beş hissenin ağırlığı ise yüzde 32. Ereğli Demir Çelik, sektör endeksindeki yüzde 6,56’lık ağırlığı ile dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana yüzde 13,41 yükselen hissede kurumların hedef fiyatları 53-56 TL arasında değişiyor.

GETİRİDE FORD OTOSAN ÖNDE

Ford Otosan, yüzde 5,38’lik sektör endeksindeki ağırlığı ile sanayi endeksinin yönünü belirleyen ilk beş hisse arasında yer alıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 36,98’lik bir getiri ile öne çıkıyor. Şirket hisseleri son bir ayda yüzde 25,45’lik bir artış gösterdi. Hisse için kurum hedef fiyatları 1.220-1.477 arasında bulunuyor.

SASA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sasa son altı aydı yüzde 22,85’lik bir kayıp yaşadı. Yılbaşından bu yana ise yüzde 9,99’luk bir performans gösterdi. Sektör endeksindeki ağırlığı yüzde 3,76.

İçecek sektörünün güçlü oyuncularından Coca Cola İçecek, yüzde 3,44’lük ağırlığı ile sanayi endeksinin yönünü belirleyen hisseler arasında yer alıyor. Özellikle son altı ayda yüzde 75,33’lük bir performans sergileyerek, yatırımcılarını memnun eden bir başka şirket.

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

Bor Şeker (BORSK), Son altı günde büyük yükseliş gösterdi. Bu artış yüzde 76,83 olarak kayıtlara geçti. Borsada ilk işlemini 15 Şubat 2024 günü gerçekleştirirken yoğun taleple birlikte sürekli tavan görüyor. Ufuk Yatırım (UFUK), Son altı günde yüzde 66,99 yükseldi. Ocak ayından bu yana spekülatif ağırlıklı işlemler öne çıkıyor. Borsa İstanbul bir yatırımcı için ocak ayında bir ay süreyle kısıtlamaya gitti. Fonet (FONET), Son beş günde yüzde 60,88 yükseldi. Hisse, 19 Ocak’tan bu yana yükseliyor. Son beş günde ivme arttı. Ocak ve şubat aylarında girdiği ihalelerle ilgili olumlu haberler geldi. Rodrigo Tekstil (RODRG), Son beş günde yüzde 60,88 yükseldi. Şubat ayının ilk haftası yıl sonu mali tablolarını açıkladı. Bir önceki yıl zarar ederken 2023 yılında 6,2 milyon TL kâr açıkladı.

NEDEN DÜŞTÜ?

Bayrak Taban (BAYRK), Son üç günde yüzde 17,64 geriledi. Son iki ayda yüksek çıkış yaşan hissede kâr satışları etkili oldu. Umpaş Holding(UMPAS), Son üç günde yüzde 14,52 geriledi. Yakın tarihli önemli bir açıklama ya da gelişme bulunmuyor. Azalan talep fiyatı aşağı çekti. Kartal Enerji(KARYE), Son üç günde yüzde 10,87 geriledi. Son bir ayda ortaklık yapısındaki değişim ile artan fiyat, zirvede kâr realizasyonu ile geriledi.

NE OLDU?

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı. Kâr satışları geldi. Teknoloji hisseleri ilgi çekmeye devam ediyor. Oba Makarna halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL oldu. Alves Kablo’nun halka arz büyüklüğü 778 milyon TL oldu. Türkiye gri listeden çıkma beklentileri fiyatlanıyor.

NE OLACAK?

Endekste orta ve uzun vadede trendin korunacağı tahmin ediliyor. 28 Şubat’ta Ford Otosan, 1 Mart’ta ise THY ve Arçelik bilançosunun açıklanması bekleniyor. Perşembe günü büyüme verisi açıklanacak. Goldman Sachs, Brent petrolü için fiyat tahminini 87 dolar/ varile çıkardı