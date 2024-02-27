Bu sefer emeklilerden AKP’ye kötü haber. Seçim öncesi iktidara şok

Kaynak: Gazete Pencere
Bu sefer emeklilerden AKP’ye kötü haber. Seçim öncesi iktidara şok
Her seçimde AKP’ye büyük destek veren emeklilerden bu sefer kötü haber geldi. Seçim öncesi iktidarı büyük şoka uğratan rapor kulislerden sızdı.

AKP’nin seçimlerde en çok oyu aldığı kesim olan emeklilerden büyük şok geldi. AKP’nin yaptığı bir araştırmada emeklilerin yerel seçim öncesi partiden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan parti yönetimine gelen sonuçları köşesine taşıdı. Babacan, ekonomik kriz ve enflasyonun AKP’den uzaklaşmaya neden olduğunu belirterek, “Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmeninde çözülme saptadı” ifadelerini kullandı.

Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar. AKP’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı. Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmeninde çözülme saptadı. Emeklilerin ekonomik durumu, son yıllarda katlanarak artan hayat pahalılığı, emekli maaş artışında son dönemde yaşanan sorunlar ve son olarak Çalışma Bakanı tarafından 5 bin lira planlandığı açıklanmış olmasına rağmen 3 bin lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu olumsuz sonucun nedeni olduğu konuşuluyor."

"ŞİMŞEK MEMNUN DEĞİL"

Bakanlar Kurulu toplantısında, 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin açıklanan para politikasını zorlayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etkilediği ve frene basıldığı aktarılıyor. Ama bu konuda hala beklenti var, onu da belirtelim. Şimşek’in enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor."

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