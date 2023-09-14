İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ittifak mesajı

Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye ve Meral Akşener'e çok net ittifak mesajı verdi.

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ittifak mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı almasının ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine 'ittifak' mesajı verdi.

İmamoğlu, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özellikle İstanbul’da yaşadık ve yaşattık. CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı.

“KARŞILIKLI GEREKLERİ VAR”

Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal kapsamları en yüksek şekilde analiz eden ve titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece ve başaracağımızı düşünüyoruz.

gkghjkomjh.jpg

En güçlü şekilde, Sayın Akşener ve İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini biliyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek."

KÜRŞAD ZORLU İYİ PARTİ'NİN KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Dün yapılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından basının karşısına geçen Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde aday çıkarma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Zorlu, alınan kararın oy çokluğu ile alındığını belirtirken, açıklamaları CHP'ye kapıların kapatıldığı şeklinde yorumlanmıştı.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması
Kılıçdaroğlu için siyasi yasak isteniyor. Dokunulmazlık zırhı kalkınca davalar başladı
CHP’de ‘değişim rüzgarını’ başlatan İmamoğlu: Genel başkanımızın destek vermesi sevindiricidir
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Kapıları kapatmadı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Fenomen Lucifer'dan hakime olay yanıt! Aylık kazancı şoke etti Magazin
Fenomen Lucifer'dan hakime olay yanıt! Aylık kazancı şoke etti
Apartmanda oturan herkese 2 bin TL verilecek! Son 15 gün Güncel
Apartmanda oturan herkese 2 bin TL verilecek! Son 15 gün
THY üzerinden Airbus hackerlandı: Binlerce kişinin bilgileri çalındı Güncel
THY üzerinden Airbus hackerlandı: Binlerce kişinin bilgileri çalındı
İstanbul'un ardından sitelere kasklı giriş yasağı Eskişehir’de de başladı Güncel
İstanbul'un ardından sitelere kasklı giriş yasağı Eskişehir’de de başladı
Karadeniz’de neler oluyor? Son 50 yılda en yüksek seviyeye çıktı Güncel
Karadeniz’de neler oluyor? Son 50 yılda en yüksek seviyeye çıktı
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kuş gribi alarmı. 115 bin hayvan itlaf edilecek Dünya
Kuş gribi alarmı. 115 bin hayvan itlaf edilecek