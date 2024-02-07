İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a proje göndermesi: Her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz

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İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a proje göndermesi: Her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz
Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’a proje göndermesinde bulunurken 'Yok mu artıran' mantığı bizde olmadı, olmaz. Her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz, kendi projeniz gibi anlatabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İmamoğlu, İstanbul'u geleceğe taşıyacağına vurgu yaptığı projenin 10 ayrı temada olduğunu kaydetti.

İKTİDARA PROJE GÖNDEMESİ
Murat Kurum’a proje göndermesinde de bulunan İmamoğlu "'Yok mu artıran' mantığı bizde olmadı olmaz. Kopyala yapıştır yaparak kendi projeleri gibi sunmak isteyenlere söylüyorum; her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz, kendi projeniz gibi anlatabilirsiniz. Dünyaya bizim baktığımız gibi bakmadığınız sürece sonuç almanızı beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’YLA BENZER VAATLER ELEŞTİRİSİ
AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklarken “kreş yapımı, otogarın taşınması, öğrenciye burs desteği, babalara ücretsiz taşıma kartı” gibi vaatlerde bulunmuş. Kurumun vaatleri İmamoğlu’nun projelerine benzerliği nedeniyle eleştirilmişti.

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