İmamoğlu'ndan seçim sonrası açıklama: Her şey yeniden başlıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Bana inanın her şey yeniden başlıyor" dedi.

İmamoğlu'ndan seçim sonrası açıklama: Her şey yeniden başlıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesi için vatandaşlar dün sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi olmayan verilerine Erdoğan, yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Sonuçların ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndaydı. İmamoğlu'ndan herkesin beklediği açıklamayı yaptı.

Twitter hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" dedi.

İmamoğlu’nun konuşması şu şekilde:

"Kıymetli vatandaşlarım; 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir siyasetçi olarak, bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye’nin şimdi hızlıca, normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya ihtiyacı vardır. Bugün, büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar; sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler; sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler; asla tedirgin olmayın. Beyefendiler; başınız dik yürümeye devam edin. Biz, az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız.

"AYNI ŞEYLERİ YAPARAK, FARKLI SONUÇ BEKLEMEYECEĞİZ"

Benzer bir hayal kırıklığı, bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin; her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; değişmeyen tek şey, değişimdir. Her sahada her ortamda değişim… Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık.

Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün, 29 Mayıs. Bugün, İstanbul’un fethinin 570. Yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren Mehmet fethetti; Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.

"YOLUMUZ UZUN GENÇLİĞİMİZ VAR, İNANCIMIZ TAM"

Büyük Atatürk diyor ki; ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ İstanbul’da, benim gibi milyonlarca, Türkiye’de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı-dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelesine tanık oldum. Başta ‘demokrasi neferleri’ olan sizleri, çocukları, gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları, bugün saat 20.00’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570. Fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm Kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı paylaşacağız. Bana inanın; yolumuz uzun gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin: Her şey çok güzel olacak…"

gg.png

Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Katırtırnağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katırtırnağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor
Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye'de doların ne olacağını açıkladı Ekonomi
Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye'de doların ne olacağını açıkladı
BM'den korkutan rapor: 1.4 milyon insan yerinden edildi Dünya
BM'den korkutan rapor: 1.4 milyon insan yerinden edildi
Hayko Cepkin CHP'ye ateş püskürdü Güncel
Hayko Cepkin CHP'ye ateş püskürdü
Katırtırnağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katırtırnağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Yandaş gazetecilerden uçak bileti iptal. AKP gemisine yeniden binme yarışı başladı. Yaptıkları indiregandiler için oh çektiler Siyaset
Yandaş gazetecilerden uçak bileti iptal. AKP gemisine yeniden binme yarışı başladı. Yaptıkları indiregandiler için oh çektiler
Ekonomik güven endeksi mayısta arttı Ekonomi
Ekonomik güven endeksi mayısta arttı