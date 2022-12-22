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  • İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Gaziosmanpaşa’da çay içecek kahvehane bulamayacak

İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Gaziosmanpaşa’da çay içecek kahvehane bulamayacak

İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Soylu'ya sert tepki gösterdi. İmamoğlu, “Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul'un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa'da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak” dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:07
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İmamoğlu’ndan Soylu’ya sert tepki: Gaziosmanpaşa’da çay içecek kahvehane bulamayacak

İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Gaziosmanpaşa’da çay içecek kahvehane bulamayacak
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB hakkındaki terör soruşturmasının İçişleri Bakanlığı’ndan başsavcılığa intikal etmesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ortaya açıklama yaptı. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek “Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul'un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa'da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hukuktaki tarafının vahameti açısından bu altı çizilmesi gereken bir olay. Bu zaman dilimine dahil olduğunuzda hiçbirimiz herhalde bunun çok kolay, pamuklar içinde, çok renkli, çok romantik bir diyalogla geçeceğini tahmin ediyorum hayal etmemiştir. Bunun yüksek dozda mücadeleci, yüksek dozda kavgalı geçeceğini düşünmüştür.

İsim vermeyeceğim. Sonradan bakan olmuş, milletvekili olduğunda, eskiden de tanıştığım birisiyle, 2015 Haziran-Kasım arasında yaşananlar... Haziran ayında seçim olmuştu. Yeni milletvekilleri seçilmişti. O sırada tesadüf oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydım. Ankara'dan dönüyordum. Uçakta yanıma o şahıs oturdu. Tebrik ettim.

Aynen şunu söyledim. Türkiye'nin önüne fırsat doğru. Böylesi yüksek oranlı koalisyon muazzam bir restorasyon dönemi, hukukun iyileştirilmesi dönemini yaşatabilir.

Ülkemizin farklı noktalarda da nasıl tutum aldıklarını da görüyoruz. Bu nerede? Demokraside, hukukta, devletin farklı kademelerinde, atanmış bakanlarında.

“GAZİOSMANPAŞA’DA ÇAY İÇECEK KAHVEHANE BULAMAYACAK”

Başkanımız da ifade etti, dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım' dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Bir atanmış kişinin... Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul'un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa'da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanı olarak söylüyorum Trabzon Of'ta selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o eve misafir olacağımı biliyorum.

Bu yargı kararına imza atan hakim-savcıların çocukları için de çalışacağız. Biz onların çocukları hukuksuzluklarla muhatap olmasın diye de kazanmak zorundayız.

Bu siyasi kararın karşısında sadece bizim ilişkilerimizi konuşmaya, konuşturmaya çalışan akıl, karar hakkında konuşmuyor.

Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere başka sorunları vardır. Hem bunu örtbas etmek üzere hem de siyasetin önüne engel koyup engellemek istedikleri kişiler var. Hep birlikte bunu aşacağız.

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AHMET
22.12.2022 11:01
hadi oradan hadi oradan  
 
şinasi çakar
22.12.2022 10:53
ekrem ekrem ekrem..tamam o bulamıyacak tamam peki şu senin işe aldığın kandildaşlar ne için..bi anlatta benim kalın kafa anlasın.neyin karşılığı hele bi anlat  
 
Hasan emmi
22.12.2022 10:52
Ekrem bey siz o tarafına karışmayın. Peker söyledi ne olacağını. Çay mı içirir yemek mi yedirir. Bırakın o halletsin seyircisi çok olur.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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