İmamoğlu'na Fenerbahçe taraftarından destek. Ekrem başkan tezahüratı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY Euroleague'de Fenerbahçe-Partizan maçını izlemeye gitti. İmamoğlu, taraftarın yoğun desteğiyle karşılandı.

İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik eşlik etti. Fenerbahçe Divan Kurulu üyeleri de tribüne gelerek İmamoğlu ile selamlaştı.

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesiyle gündeme gelen İmamoğlu'na vatandaşların desteği devam ederken, taraftarlar "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla İmamoğlu'nu dakikalarca alkışladı.

İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarının verdiği desteğe sarı lacivert kaşkolu boynuna takarak karşılık verdi.