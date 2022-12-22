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  • Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya İmamoğlu tepkisi. "Terör görmek istiyorlarsa fotoromanlara bakabilirler"

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya İmamoğlu tepkisi. "Terör görmek istiyorlarsa fotoromanlara bakabilirler"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturmasını hatırlatarak Bakan Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı. CHP lideri, "İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa fotoromanlara bakabilirler" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 21:00
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Süleyman Soylu'ya İmamoğlu tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya İmamoğlu tepkisi. ''Terör görmek istiyorlarsa fotoromanlara bakabilirler''
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturmasını tamamladı. Bakanlık, hazırladığı raporu incelenmek üzere savcılığa iletti.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir." denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYLU'YA İMAMOĞLU TEPKİSİ

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında; "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, kara para terörüne, İstanbul’da birbirini öldüren uluslararası mafyalara, sokakları saran meth terörüne, fotoromanlara bakabilirler. Orada her türlü pisliği bolca bulacaklar." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Poyraz
22.12.2022 21:37
Aynen  
 
ÇOK DOGRU BU ULKE BU HALE NASIL GETİRİLDİ VE GELDİ
22.12.2022 21:14
BAKMAK GEREK  
 
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