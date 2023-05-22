Son Dakika -İmamoğlu’ndan Sözcü TV’de flaş açıklamalar

SEÇİM AKŞAMI NELER OLDU?

16:40 civarındaydı ilk ekran görüntüsü Anadolu ajansının biz de 19:40 itibariyle bir görüntü paylaş. Pardon sonuç paylaştık. Hangi sonuç yüzde neredeyse 10 dokuzlar 20 leri yakalamış sandık girişimiz var ve 2 ya da 2 buçuk puanı tam hatırlamıyorum. Şu anda önde olduğumuz bir sonuç açıkladık ve bu sonuç. Doğru bir sonuç yani niye şöyledir? İstanbul, Ankara gibi ana merkezlerden bilgi akışı vardır. Yani o günün en son sonucuna göre bunu söylüyorum. Biz doğru bir veri paylaştık ve bu bana popülasyon devam etti. Yani nasıl devam etti ya bir ara öyle mi oldu ki atıyorum 20 25 dakika yerinden oynamıyor.

Sayın Erdoğan’ın oyu yerinden oynamıyor. Yani olacak iş değil. Biz ama şey yapıyoruz. Yani biz böyle iniyoruz, çıkıyoruz falan. Şimdi bakın şaibeli Anadolu Ajansı aynı şekilde İstanbul’un açılışı bakın bu İstanbul’un açılışı. Hatırlamak için bakmak zorundayım. Yüzde.58 56 sayın Yıldırım’ın açıkladığı şey ve bütün İstanbul AK Parti Beşiktaş dahil yani veya Kadıköy dahil öyle başladılar. Ben bunu görünce eyvah dedim ve Ahmet’e bak ya bu tam bir rezillik. Ankara %82 ile başlıyor sayın asik. %82.Şimdi bu kadar şaibeli bir kurum varken tabii ki biz çıkacağız.

Orada hakkımızı arayacağız. Yani biz de onu yaptık. Sayın Mansur Yavaş’la çıktık, çatır çatır durum budur, bundan ibarettir e halkımız. Çünkü şöyle bilgiler aldık, sayın Dündar sandık görevlileri. Yine umutsuz uzlaştı vesaire ilk açıklamayı yaptık, ikinci açıklamada biraz mesafe olunca yine aynı iyi parlar alınca hatta biz ilk görüntümüzü Twitter’dan ben paylaştım. Yani sayın Mansur Yavaş yanımda insanlar öyle bir adaletli ki demek ki aynı anda yanlış hatırlamıyorsam canlı yayında.200 binin üzerinde insan aynı anda bizi izledi.

200 binin üzerinde aynı anda demek ki sandığın başında olan açmış. Yani öyle bir durum. Bütün bunları yaptık. Ardından makul bir veriye ulaşınca tekrar bir veri verdik. Üçüncü veriyi verdik tabii ki. Ondan sonra biz de veri akış zaten üstünü de kafa kafaya bir oy oranına gelmişti. Sonra makul bir süreçle ilerlerken o oranlarındaki bizdeki tersine gidiş vesaire. Şimdi bir sistemle ilgili ben 12 eksik noktasını tespit ettik.

Şu anda yine bizim desteklediğimiz bir mekanizmayla. Genel merkezde buna meşakkatli bir çalışma sürdürülüyor.21 miktar sandıklardan bize oy yani tutanağı geç geldi. Çok geç geldi. Hatta şimdi bununla ilgili soruşturmaları sürüyor. Ne kadar eksik nedir ki 4 bine yakın sandığa? İtiraz da yapıldı.

Mesela şu biz takip ediyoruz, süreci takip ediyoruz ve sahneye saniye akışı sizlerle paylaşacağız, işinize devam edin sandığımızın başında durun. Peki ne oldu? Çok özür diliyorum. 59 buçuğa işte 45 bitti. Yani baktığınızda 49 buçuğa şey kordon. İşte 49 buçuğa 45 bitti baktığınızda sıfır nokta 5 oy oranıyla ilk turu kazanan olmadı ki işte sayın o anda 5 küsur oy alarak iş ikinci tura kaldı. Birinci turun kazananı yok.yani cumhurbaşkanı adayları bakın bu yanlış anlaşılıyor benim anlamadığım yani ön meydanlara çıkmak ya önde bitirebilir yani bunu averajı da yok yani önde bitirdi diye sıfır nokta bir yazmıyoruz onun hanesine yani 49 virgül ikiye geriledi

Anadolu Ajansı, başka usuller bu seçimi alır, eve götürürlerdi. Biz ne dedik? Bu seçimde bir kötülükte yapsanız biz Üsküdar’a, işte atı alan, Üsküdar’a geçersin, yedirtmeyeceğiz dedik dedirtmek, pazar akşamı gene siz ve Mansur bey olacak mı olacağız? Tabii ki orada süreci takip ediyoruz. Belli dönemlerde toplantılara eşlik eden İstanbul’dan da Ankara’dan da arkadaşlarımız var. Bir süreci takip ediyoruz. Tabii ki orada genel merkez yöneticileri var. Bu işin sorumlusu olan arkadaşlar var. Onlardan rapor alıyoruz. Yarın önemli bir toplantı var. Bir sonraki gün var. Bu aşamalardan sonra biz yine pazar günü gerekeni vatandaşımızla paylaşarak yapacağız ama şu değil.

SORU: Yani CHP ye yakın olduğu ifade edilen Anka haber Ajansı’nın veri akışında da problem oldu. CHP’nin siz de az önce ifade ettiniz. Kendisinin çok güvendiği 2.018 ve 19 seçimlerinden de pişerek geldiğini söylediği sistemi de yeterli hazırlığı göstermemiş olacak ki. Sizin o anki verilerle açıkladığınız tablo günün sonunda o da biraz gerçeklikten uzak çıktı. Dolayısıyla CHP’nin sisteminde de CHP’nin sisteminden de kaynaklı bir problem var diye anlıyoruz. İkincisi sadece siz kazanıyoruz demediniz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu öndeyiz diye tweet attı. Dolayısıyla hem cumhurbaşkanı adayının öndeyiz diye tweet atmasını gerek mecbur kılar hem sizin kamuoyu önünde iddiayla kazanacağız demenize sebep olan bir herhalde CHP’nin sisteminden ya da alacağının Ankara bacasından kaynaklı bir altyapı noktasında da olmuş olmalı değil mi?

CEVAP: 4 buçuk 5 puan fark var. İsmail bey yani önümüze koyulan manzara ya 31, 25 puan, 30 puan yani doğru doğru alakasız bir şeyden bahset. Biz biz kimseyi aldatmadım dedik kardeşim bize gelen yani yüzde yirmilik dilimle gelen sayılar üzerinden. Şu durumdayız. 2 buçuk 3 puanını öndeydik. Yanlış hatırlamıyorsam şu durumdayız. Bu duruma göre de biz kazanacağımıza inanıyoruz. Bunu demek hakkımız gerçekten tartışılacak bir tarafı yok. Yani biz şunu demedik ki seçim bitti. Hani rakibimizin gibi saat 10 birde İstanbul’da hatırlayın, seçimi kazandık diye çıktı açıklama yaptı. Biz öyle bir şey yapmadık ki ama şöyle bir değişik şöyle bir geni gelişme oldu, çok özür dilerim. Orada da şunu söyleyelim, bakın ben sisteme teknolojiye 10 üzerinden 7 veririm.

Eksikleri var ama bir işin yani bir ajansın işi ajansın işi açıklamasını onlar yapsın biz değil, Onursal Adıgüzel meselesi var, onursal mesele ama. Yarın öbür gün işte sandık performansı onun sahibi başka ne bileyim hukuksal performans onun sahibi başka 5 kişilik heyet var orada. Yani mesele ne tek kişilik bir zemine oturtalım oradaki kusur neyse hepimizin eksik neyse hepimizin demeliyiz parti olarak. Ama bugün yerden yere vurulacak bir düzene sahip değiliz. Yani o akşam onu söyleyeyim.

Ama şöyle, ama Türkiye’de. Eğer Anadolu Ajansı bu durumdaysa eğer doğu Güneydoğu’dan hâlâ mühürler basılırken kardeşim bir parti her sandığa insan koyabilir, doğru koyabilir. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım.

Bazı mahallelerde, bazı yerlerde, illerde, köylerde bir. Güvenlik açısından bile koşamıyorsun, koşamıyorsun yani ama benim işim değil.

Bu görüntüleri yaptırmayacak olan devlet bir oy bile devlet için namus demiyor muyuz?

Yani milletin hâlâ 2020 üçte ne demek yani sandık güvenliği ne demek ayıp değil mi?

Akşam sekizde sizin açıklama yaptığınız saatten çok önce CHP Genel merkezinde tablonun 49 45 olduğu konuşuluyordu. Biz orada konuştuk diyor. Bu doğru mu? Şu başıma mı geldi? Müze gördüğünüz halde bugün ben dün bugün söylediler. Ben bugün gördüm, bugün gördüm bir kere bu arkadaş yani o kadar yanlış bir laf etti ki ne söylediği doğru ne zamanı doğru yani siz 19 kırkta beni açıklama yapıyorum bak %20 veri beni ekran önünde evet hatta o ekran önündeyken bir şey daha söyleyeyim. Türkiye gönüllerinde ekran önünde o da %14 10 beşten geliyordu. Bakın Türkiye’ye gönülleri ekran önünde. Herhalde o anda oturmuş eski anketlerini karıştırıyordu. Ne yapıyordu anlamış değilim. Yani ne söylediği doğru ne zamanı doğru, ne ittifak ruhuna uyar. Ne bir takımda başlığa uyar bir önce bunları ölsün, bitsin öyle konuşsun.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

SORU: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve MHP lideri devlet Bahçeli’den çok sert sözler vardı. Sinan o ana ama bugün Sinan o an terörle bir nevi Millet İttifakı'nı yine eleştirerek, Cumhur İttifakı kanadından gelen eleştirileri aynısını gördük.

Açıklamaların aynısını gördük. Sinan Oğan’dan terörle ilişkilendirerek Millet İttifakı’na destek olmayacağını, terörün bitirilmesi gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. 5,17 bir oyu var Sinan Oğan'ın öncelikle bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz ikincisi Sinan’ın Oğan’ın 5,17 oyunun seçmeninin tamamının Sinan Oğan’ın Erdoğan’a gideceğini düşünüyor musunuz?

CEVAP: Yani sayın Sinan Oğan ilk tura girmiş bir Cumhurbaşkanı adayıdır. ve Ata İttifakı'nın aday olarak sürece dahil olmuştur. Ya benim bu seçim sürecinde kendisiyle bir diyaloğum ya da kendisiyle bir ilişkim olmamıştır.

Kaldı ki daha öncesinde de bizim bir diyaloğumuz sadece bir düğünde denk gelmiş şeyimizin dışında olmamıştır. Bunları söylerken şunun için, yani hassasiyetle cevap verme dilimi lütfen anlaşılsın diye söylüyorum.

Birincisi bu ikincisi seçim döneminde sadece Ümit Bey, sayın genel başkan beni arayıp bu Erzurum’da yaşadığımız o talihsiz olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Aynı duygulara sayın o anın da sahip olduğunu söyledi. Ben de kendilerine teşekkür ettim ki, bir aradayken aramışlar, ulaşılamadı. O esnada neyse dönünce ve bu diyaloğumuz nezaket diyaloğumuz da bu.

Bunun bilinmesini isterim. Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii ki karar kendisine ait. Ama bütün demokrasilerde ben öyle inanıyorum. Hiçbir siyasetçi, oylar ben ne karar verirsem benim peşimden gelir yargısıyla hareket etmemeli. Yani ben hiçbir dönem bunun başarılı olacağını düşünmem bir kere ben aynı durumda olsam bir karar versem. Bana eğer oy veren hadi bakalım buraya oy verecek mesela demem diyemem yani çünkü güvendiğimiz demokrasiye inanmış topluma hakaret etmiş oluruz.

Ama kişisel bir karar vermiştir, saygı duymak lazım. Onu bilemem ve bunu zaman içinde göreceğiz. Bunu zaman içinde göreceğiz. Zira işte daha önceki seçimlerde de şey, pardon bu seçimden önce de malumunuz işte benim de çok yakinen, tanıdığım ve. Karar almış olan ki kararına da saygı duyduğum sayın İnce’nin ayrılmasıyla beraber oradaki oy meselelerinde matematiğinde bazı değişiklikler olmuştu. Ama ben şuna bakarım. Neye bakarım mesela ata ittifakı ve sayın Oğan’ın ilk turda en çok öne çıkan mevzusuna bakarım. Yani, çünkü birileri karar vermişse bir şeylerden etkilenmiş de vermiştir.

Elbette ki sayın Oğan’ı sevmiştir, beğenmiştir. Ata İttifakı’nın düşüncelerini sevmiştir, beğenmiştir. Bunlara saygı duyuyorum ama söyleminin öncüsü ne önceliğine baktığında söylemin öncüsü ve önceliği sığınmacı meselesi.

Yani açık arası alınması meselesi. Ve bu konuda çok istikrarlı söylemi güçlü ifadeler olmuştur. Hem hata İttifakı’nın hem sayın Oğan’ın ve zerre taviz vermeden bunları söylemişlerdir.

SURİYELİ MESELESİ

Daha önce de anlattım ama burada da anlatmak isterim. Örneğin çok yakın zamanda uzun uzun uzak zamanlardan bahsetmiyorum. Mesela Erdoğan ne demiş? Suriyelileri asla bu ülkeden kovmayı hız kapımız açık onlara. Yani bu millet sığınmacıdan dert yanıyor. Milyonlarca insan sorgusuz sualsiz. Bu ülkede ben 2 buçuk milyon sığınmacı olduğunu ısrarla iddia ediyorum. İstanbul’da ki 1.200.000 civarında resmi rakam açıklamalara onlar ısrar ediyorlar. Ben de diyorum kardeşim. Bu şehrin bir su tüketimi var. Yani her şeyden önce buradan anlaşılır, su tüketiminde de kayıtsız bir buçuk milyonun üzerinde insan görüyoruz. Bunun da hadi bir bölümü turist olsun ama çıkarttığınızda topladığınızda bu sayı 2 buçuk milyonu buluyor. Bu kadar sorgusuz sualsiz bir.

Sayın genel başkan diyor ki, Türkiye’de kayıtlı kayıtsız toplam 5 buçuk 5 nokta, 3.000.000 Suriyeli var. Türk milletine soruyorum, 5 nokta 3.000.000 için ne yapılmasını istiyorsunuz? Bu geçen sene Temmuz ayında buna cevap veriyor. Diyor ki, Suriye’den gelenlere sordum diyorlar ki ilk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler. Biz de yol yordam öğrensek sonra biz gitsek kime bunu söylüyor biliyor musunuz?

İşte bizim Çerkez vatandaşlarımıza söylüyor. Trakya'dan göç etmiş vatandaşlarımıza söylüyor ya dil, bu dil, bu gittiğiniz yerin destek verdiğiniz yerin dili bu şimdi bakın. Sinan Oğan HÜDA- PAR meselesi üzerinde çok durdu. Tabii tabii o da var yani diyorum yani konut işleri bakanı Çavuşoğlu’ndan da bir açıklama geldi.

Suriyeli sığınmacıları göndermeyiz benim babam bile çoban bulamıyor. Dolayısıyla onlardan faydalanıyoruz anlamında açıklamaları var. Peki hazır söylediniz biraz konu oralara gittiği için söyleyeceğim. Bu da benim canımı yakıyor. Bakın İstanbul’da 2 buçuk milyona yakın mülteci var. Bakın, ben mülteci ve sığınmacı hukukunu iyi biliyorum ve ben demokrat bir insanım, sosyal demokrat bir insanım, demokrat insanlar, ırkçı söylemlerde bulunmazlar. Ben asla bulunmam bulunmadım da ve ta 9 sene önce 2.010 dörtte ilk seçildiğim zaman naz şehrine gittiğimde eurostars toplantısında. Çıktım, konuşma yaptım dedim ki. Avrupa'nın belediye başkanları orada konuşmamda dedim ki. Arkadaşlar çok yanlış, tarihi bir yanlış yapıyorsunuz. Türkiye, Ortadoğu’nun sığınmacı deposu değildir. Bu büyük bir meseledir. Avrupa ben kapımı kapattım. Bakın 2.014 ten bahsediyorum. Yani bu bir sene 2 sene, 3 sene değil. Bu sorun dünyanın sorunudur. Dünya bu soruna cevap bulamazsa yarın. Dünyanın her yerinde bu sorunu yaşarız. Bir gün gelir sizin de kapınızı bu sorun çatır çatır çalar. Onun için gelin bu sığınmacı sorunu birlikte çözelim ve sığınmacıların kaçmak zorunda olduğu Suriye’de elinizi taşın altına koyun. Orada barışı tesis edelim. 2 ülkenin ki birleşik Amerika Birleşik Devletleri’nin. Rusya’yı kastederek ki bizim de eksiklerimiz var. 2 ülkenin oradaki iktidar savaşı yüzünden hem insanlar ölüyor hem de insanlar göç etmek zorunda kalıyor dedim. Ben konuşmamı bitirdim. Benden sonra bir AK Partili Belediye Başkanı çıktı. Biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Biz kucağımızı herkese açarız. Biz büyük devletiz, şöyleyim, biz böyleyiz Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yaptı. 2.014 bu kafa o günden bugüne hiç değişmedi ve bizi. Büyük bir demokratik sıkıntıya sokuyor büyük bir gelecek problemin içine sokuyor bakın devam edeceğim bu mesele kusura bakmayın konuyu açtınız ama buradan devam etmek istiyorum hani bir bakın size bir Ümit Özdağ'dan bir açıklama var tam da bu konuyla ilgili arkadaşlar

Bizim başından beri yanında durduğumuz hususlar bir ikincisi tekrar ifade edeyim. Bu diyalog ve bu müzakerelerin bizdeki sahibi ve muhatabı genel başkanımızdır. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Hem sayın o anla hem sayın ümit beyle sayın genel başkanla dolayısıyla. Hani o konunun hassasiyeti, içeriği kendilerini gündemindedir. Zaten şu ana kadar yaptığım açıklamalarda yani kim ne karar aldı ya da almadı. Bu kararın üzerinden seçmen hareketliliğini konuşmuyorum. Söylemlerden bahsediyorum ve benim için benim için de sığınmacı meselesi önemli. Bakın yani konuyu. Ve biraz devam ettirmek istiyorum. Vatandaşlık meselesi mükemmel bir özetle sayın Dündar’ın geçenlerde dinlediğim özeti ki benim altına imza atacağım bir özet. Altına imza atacağım yazılara vatandaşlık verilmesi idi. Şimdi bakın bugün görmüşsünüzdür yani yurt dışında oy kullananlar. Yahu bir ülkenin vatandaşlığı almak için bizim insanlarımız da gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden Almanya’dan 40 senesi 30 senesi geçmiş vatandaşlık alamayan vatandaşlarımız var.

Bizim ve bir vatandaş oy kullanıyor. Türklüğün t sisini bilmiyor, aslını bilmiyor ya da öyle diyelim.

Türkçe'nin ağzını bilmiyor. Ve bu ülkeyle ilgili fikri yok. Bu ülkenin geçmişini bilmiyor. Ya bir ülke bilinci, bir milli birlik bilincinin olmadığı bir insana siz nasıl vatandaşlık hakkı verirsiniz? Veremezsiniz kardeşim. Bakınız sosyal demokrat söylemleri asla aykırı konuşmuyorum. Bir vatandaşlık meselesi başka bir meseledir.

Bu ülkenin 86.000.000 insanını oy verdi vermedi diye birbirine düşüren dili kullanan sel diyorsun ki git 250.000 $ ya da şimdi 400.000 $ ev al. Onun da ekspertiz vesaireler ile ilgili neler neler var? Oralara girmeyeceğiz. Deli ben bu A dan Z ye biliyorum bu süreci inanın girmeyeceğim.

Böyle bir mantıkla o insanlara vatandaşlık sattı ve ben ev satılmasına karşı değilim. Bu cennet vatanın her köşesinden, dünyanın her milletinden insan ev alabilir. Kardeşim villa alabilir. Aslı yaşasın parası gelsin bu cennet vatanı bizimle paylaşsın, sorun yok. Bunun bir oranı vardır, süreci vardır. Dünyadaki örnekleri vardır, karşılıklı anlaşmalarla zaten buna engel olunamaz. Dünya ve uluslararası anlaşmalara göre asın ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının. Satılmasına karşı mıyım?

Birisi vatandaş mı olmak istiyor?

Bunun uluslararası hususlar vardır, aile birliği vardır, gündeme koyulabilir.

O insanların Türkiye’ye duyduğu bağlılık vardır. Tabiri caizse bunun sınavları vardır. O sınavdan geçersiniz ve bari dili bilseler yani hatırlayacaksınız. Kardeş izledim, dilini öğrenirsin yani gece konuşmuşum. Düşünsenize vatandaş oy kullanıyor. Kullandığı oy pusulası için bile gidip bir noterden şey alması lazım. Ne yazdığını öğrenmesi lazım. Böyle bir şey olabilir mi ya? A haber de gördünüz. Tam bir rezalet tabii ki. Yani vatandaş ki o zannetti. Genelde benim köydeki hacı amcam 10'a çıkart bir şey duyayım da tam da bizim cumhurbaşkanına güzel şeyleri söyler zannetti söyledi ama zaten adam Türkçe söyleyemedi, elden söylemeye başladı. Şimdi yani bu duruma düşürdüğüm benim ülkem içişleri Bakanlığı'nın sitesinde vatandaşı vatandaşlık alabilmek için altıncı maddede

Google a Turkish courses diye yazdığınızda bunu en fazla arayan ülke Afganistan, Bangladeş.

Şimdi bakın kusura bakmayın ama vahim. Biz tramvay otobüs milli eskiden sadece dini bayramlarda aydı şimdi hem dini hem milli bayramlarda ücretsiz yaptık. Ve sonra biz burada karar aldık. Ben aldırttım bunu geçen sene dedim ki, kardeşim tamam hakkıyla gelmiş, çalışma izni var. O benim şehrim kardeşim hemşerim hakkıyla gelmiş, hakkıyla gelmiş sığınmacı izni var. Hani makul bir süre onu da katın dedim. Kimlik kartı veriyoruz ya ama buraya gelmiş elini kolunu sallaya sallaya. Sınırdan geçmiş adı Afganlı adı Pakistanlı adı, Bangladeşli adı atıyorum. Suriyeli beni ilgilendirmiyor. Bakın beni ilgili ama diğer ilgilendiriyor.

Evim var bizi demiyor. Olur mu öyle şey dedim ya oturma iznin var mı var burada yaşıyor musun? Yaşıyorum, evin var mı var, çalışma iznin var mı var başımızın üstünde yerin var tabii başımızın üstünde yerin var. Siz hatta bizim için kıymetlisiniz. Bizi balkı başka ülkelere ya da geldiğiniz ülkelere de anlatırsınız. Her insan için geçerli bu ama. Biz dedim ki, hayır kardeşim bu ne Allah aşkına? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da burada izni olan izni olan, kayıtlı olan insanlar hariç ücretsiz ulaşım yasak onlara diye karar aldırttım ben. Bunu aldırttım, buna kızanlar edenler oldu. Sonra son bayramda belki görmüşsünüzdür. 10 binlerce ve %99 erkek olur mu ya bu kalabalıklar? Tramvay kuyruğunda belki binlerce erkek üst üste gençler bu görüntü olmaz. Kardeşim olmaz bu yok çoban almış yok tekstil işçisi imiş işçi çalıştırmanın bile bir usulü bir oranı. Bu mutlaka ve mutlaka denetlenmeli. Bakın İstanbul’un aksi takdirde beşte birini beşte birini bu şekilde gidersek 2.050 yılında çok uzaktan bahsetmiyorum. 5 kişiden birisi İstanbul’da bugün mülteci dediğimiz vatandaşların oylarıyla yönetiriz. Bak 5 kişiden bir kişi. Bunu ben buradan atmıyorum. Teknik ve bilimsel olarak söylüyorum, o bakımdan bu sadece sandığa gidip oy verecektim. Bu bir güvenlik sahibi de yaratacak gettolar oluşacak güvenlik zaafı da var. Şu an beka meselesi olması konuşuyoruz. Beka buraya geçti bakın dolayısıyla.

MUHARREM İNCE’DEN DESTEK

SORU: Önümüzdeki günlerde Muharrem İnce’nin de bir destek açıklaması yapabileceğine dair bir iddia var.

Muharrem ince de telefonunu açmıyor ama sormak istiyorum, kendisine fırsat bulamadım. Sizin bir dostluğunuz da var. Bildiğim kadarıyla ya aslında bir ambargoya gireyim. Uğur abi de bugün ben de bir görüşme imkanı bulduk. Konuşmanın sebebini buradan da bir mesajımızı iletmiş olan bir rahatsızlığı vardır. Hazırlığı var. Bir kontrolden geçti. Bir sağlık kontrolünden geçti, ciddi bir şey çıkmadı. Buradan kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Muharrem İnce’ye oy verenler Memleket Partisi'nin değerli yöneticilerinin önemli bir kısmının işte ikinci turunda Kılıçdaroğlu destek vermek gibi bir eğilimi var, hatta Muharrem İnce de demişti ki ikinci tura ben kalmazsam Erdoğan’a Erdoğan’ın gitmesi için oy vereceğim demiş ama aday belirtmemiştir, dolayısıyla acaba öyle bir yani Kılıçdaroğlu’na destek yönündeki bu bana ulaşan bilgi size ulaştı mı böyle bir durum?

CEVAP: kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Allah sağlığını versin. Allah ailesine bağışlasın.

Bizim tabii ki bir abi kardeş gibi siyasi diyaloğumuz başlamıştır.

Bugün elbette ki makamlarımız da saygı, hürmet çerçevesinde diyaloğumuz da sürmektedir. Ne o benim kalbimi kırmak ister, ne ben onun kalbini kırmak isterim. Hiçbir zaman o konuya zeval getirecekti. Davranışta karşılıklı bulunmadık, bulunmayız. Hani tabiri caizse onu ilgilendiren bir mevzu olursa ve benim kafam karışıksa da arar çekinmeden 10'a çıkart sorarım. Ya da yine abi kardeş diyaloğuna içerisinde onun yüzüne. İfade ederim, duygularımı eminim ki o da öyle yapar. Yani bir şey duymuşsun etmişse bana söyler yazar. Ben de ona çıkar cevabını veririm, böyledir, ilişkimiz hiç de koymamıştır. Bunu söyleyeyim. Yani parti içindeki süreçte de biz aynı tarafta olamadık ama birbirimize bu sevgi ve saygı hiç kopmadı. Bu bağlamd. Kendi takdiridir. Ama net söyleyebilirim ki hem şahsım adına hem partim adına genel başkanımızın da duyguları açısından söylüyorum ki. kötü bir diyaloğu taşıyacak zerre bir kötü zemini yok. Yani ilişkinin bu bağlamda pozitif her söylemi ben ondan beklerim ama negatif hiçbir söylemi beklemem koyacağı ortaya koyacağı negatif söylem beni hayal kırıklığına uğratır. Söyleyeceği her pozitif ortam. Hakkını verdi. Helal olsun yine abiliğini yaptı diye.

TOPAL ÖRDEK KONUSU

SORU: Sayın başkan çok önemli bir konu var. İlk turda Şimdi cumhur ittifakı adına konuşan cumhur ittifakı adına propaganda yapan ya da kanaat sert eden bazı sözcüler şöyle bir. sakınca öne sürüyorlar diyorlar ki “Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi bir anlamda onun meclis engellenebileceği deyim yerindeyse “Topal ördek” durumuna düşürüleceği öne sürüyorlar?

Oysa örnek var. Sizin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz 13.000 oy farklı seçildiniz ilk turda. Meclis üyeleri de seçildiler. Ve orada 50 sandalye sizin karşımızdaydı, öyle değil mi?

Ama siz ve Mansur başkan bu duruma karşın başarılı işler yapılabileceğini sergilediniz.

CEVAP: Mitinginde de ifade etmeye çalıştım bir kere. Şu anki sistemin. Bu ülkenin başına büyük belalar açtığını unutmayalım. Yani bu sistem kontrolsüz güç. Bir şımarıklığı. Ne yazık ki dönem dönem ne yaptığını, bilinmezliği bu ülkeye fazlasıyla yaşatmıştır. Yani o denli yaşatmıştır ki yani çok trajik vakalarla karşı karşıyayız. Bir memleketin ruhu gitti, memleketin dengesi kaydı. Bazı trajik olaylar eğer böyle bir kontrolsüz güç sistemi oluşma bir de şöyle bir şey var, kraldan fazla kralcı diye bir laf vardır ya. Hani bir idare edilen bir sistemin başı var. Bir bakıyorsunuz ki yani. Tırnak içinde söylüyorum, belki o öyle bir şey yapmayacak ama onun yetkisini kendinde hisseden, ondan daha ileri seviyede toplum aleyhine toplumu sıkıntıya sokan iş ve eylemlerde bulunuyorlardı. Yaşadık yani bunları halen yaşıyoruz.

O bakımdan şu anda ihtiyaç duyulan şey aslında toplumunda neredeyse %60 beşinin yapılan araştırmalar ortada. Karşısında olduğu bu rejimin bir dengeye ihtiyacı var. Bir denetime aslında bir sağlıklı bir zemine ihtiyacı var o bakımdan. Tabii ki biz de meclisin çoğunluğu Millet İttifakı'nda olmasını isterdik. Olmadı. Cumhur İttifakı'nda çoğunluk var olabilir. Bir araya parantez açmak isterim, yarınlarda belli olmaz. Çünkü kendi ittifaklarına partiler var.

Yani kendi milletvekili sıralarında yanlış hatırlamıyorsam demokratik Sol Parti var, onları da saymıyoruz. Hüda Par var, Yeniden Refah var ve bunları da milletvekilleri var. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi var.

Dün yani çok uzun zamandan bahsetmiyorum. Ben 2010 dokuzda ilçe başkanı oldum.

En az 56 seçimde ya da referandumda beraber bugünkü iktidara karşı mücadele ve bunun altıya kadar öyleydi. Omuzla aştık yaptık biz yani. Ve bunun için de 2010 gibi tarihi bir referandum var.

Arada cumhurbaşkanlığı seçimleri var falan filan dolayısıyla yarın Milliyetçi Hareket Partisi’nin. Devlet lehine. Yanlış anlaşılmasın sayın Devlet Bahçeli demek istemedim.

Yani yoksa ismine sayın derim. Devlet lehine millet lehine yarın tersi bir kararı da olabilir.

O bakımdan meseleye böyle bakmamak lazım. Kaldı ki hani şunu sırası gelmişken göstermek isterim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyu artmıştır. Yani bu net rakam yani 2.437.106 artmıştır. Bu 2013 sayın başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ama Deva Partililere diyor ki bunu bir buçuk milyonu bizim bu 2.000 oyu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Deva Partisi hak iddia ediyor.

Ben de diyorum ki bu Cumhuriyet Halk Partisi hiç mi CHP’nin oyu artmadı, hep mi sabit kalamam? Ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyu diyorum. Yanlış zamanda yanlış şeyler söyledi ama o işe bakarız. Sonra ama burada Ak Parti'nin oyu 1.951.281 azaldı. %30 beşe düştü, oyu elliden 30 beşe %7 7 puan getirdi.

Tabii 10 02 seçimlerinde düştü. Tabii tabii neye rağmen bir naklen yayını 29 kanalda birden yayınlamasına rağmen Anadolu Ajansı zapt etmelerine rağmen kavunu bütün kaynaklarını kullanmalarına rağmen bütün iftiralarıyla, yalanlarıyla köydeki en ücra kahvehaneye kadar. TRT ile a haberle bizi kötü demelerine rağmen 35.

O bakımdan yarın Milliyetçi Hareket Partisi memleketle yine ülke lehine karar değiştirebilir ama mesele şurada biz diyoruz ki bugünkü aritmetik hesapta ya da milletvekili hesabında böyle bir çoğunluk oluşmuş mudur oluşmuştur verin oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu’na.

Memleketin daha büyük belalardan kurtulmasını, risklerden kurtulmasını örnek vereyim İstanbul'dan. Kanal İstanbul’un ağasını ağızlarına alamadılar. Farkında mısınız? 3 aydır evet niye? Niye Kanal İstanbul'un İstanbul’u için bela olduğunu herkes biliyor.

Bakın bela olduğunu herkes biliyor. Ve bunun asılı bir ağızların asla oy kaybedeceklerini biliyorlar. Uyanık seni ağzına bile almıyorsun. Kanal İstanbul anlamıyorsun bile. Seni uyanık, hani gitsen orada tekrar attım, temel attık kendimizi para alıyordunuz, yapacağız diyorlardı.

Ne derlerse desinler yapacağız diyorlardı. Desene ya bir kelam desene diyemezsin. Hadi desene buradan kameraya söyleyeyim diyemezsin kardeşim niye o isimler yol mu bak. Gerekirse susarım, gerekirse yalan konuşurum, gerekirse iftira atarım, anlayış bu.

Bu bakımdan bu bakımdan şu anda bu gücün temsil ettiği anlayış yarın orada gelir. İstanbul’un ortasına bir ihanet kazığını daha dikebilir.

Bir tane çoluk çocuk ağızlı ama yine büyük abilerinin dilini temsil ediyordur. Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını göreceğiz. 29 Mayıs’ta diyor. Bu akıl, 29 Mayıs’taki ilk işi Ekrem İmamoğlu’nun hesaplaşmak olur. Peki ne gibi bakın? Yol değil kastediyorsunuz.

Bu çok önemli. Tabii ki çok önemli bir şey söyledi. Sayın tabii ki tabi ki millet bu millet, bu millet sana oy verdiği insanı yedirmeyeceğiz.

O ayrı ne bekliyorsunuz ki bu ayrı her şeyi yapabilirler. Kayyuma her şeyi yapabilirler. Davanın sonuçlandırılan ne diyorum ve ben. Adalet Bakanı’na herkese seslendim, siz de bunu şahitsiniz, siz de katıldınız.

Toplantılarımıza herkese seslendim. Yani bir mahkemenin hakimi ile ilgili daha ne yolsuzluk yapılabilir, daha ne usulsüzlük yapılabilir, hepsini yaptılar. Onun için her şeyi yapabilirler. Tabii ki yargıda güvendiğimiz insanlar var. Tenzih ediyorum yani sonuna kadar güveneceğimiz insana ama her şey yaparlar bunu niye anlatıyorum?

Evet, sen bu meclisten dolayı ona çıkart da yetki vereyim dersen bu şımarık akıl, bu şımarık zihniyet, bu şımarık sistem bakın. Sistem ben zaten başından beri söylüyorum, bu rejimi gönderme seçimi bu. Bu sistemi gönderme seçimi a kişisi gitsin b kişisi gelsin seçimi değil a partisi gitsin b partisi gelsin seçimi değil, sistemi gönderme seçimi ve bir denge sisteminin kurulma seçimi olmalı.

O bakımdan biz 6 parti olarak başka bir ifadede bulunmak isterim. Bakın bizim mutabakat metni imiz var. Politikalar metnimizi var, açık aleni girin internete bakın bunların mutabakatını onu da bilmiyoruz. Bakın bilmiyoruz biz. Çünkü öyle bir şey yok. Yani öyle bizim her şeyimiz şeffaf o bakımdan biz dengeyi kurma konusunda kendimize güveniyorduk. Ama şu anda böyle bir durum mu var? Dengeyi kur benim vatandaşım dengeyi adaletsizlik istemiyorsa hukuksuzluk istemiyorsa İstanbul’un ortasına ihanet kazığı çakalsın istemiyorsan hâlâ o şımarık düzen devam etsin istemiyorsan, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy ver ki Meclis yasama görevini yapsın. Cumhurbaşkanlığı makamı da yürütme görevini yapsın. Birbirini eleştirsin, birbirini denetlesin, sayın da dönüyorum.

Sizin sorunuzun ilk cümlesini evet, aynen 2010 dokuzdaki süreç gibi. Yani ben Meclis Başkanı tarafından denetleniyor. Meclis Başkanvekili var orada. Ben o onun katıldı ki. Bakın nezaketle ben gidersem yönetirim, oraya gidip oturmuyorum sizi yönetim diyorum. Ben sizin eleştirimizi de yapın, her şeyi yapın. Oraya gittiğimde benim yönetmen zorunlu. Yani kanun bana yetki veriyor ve onu bile kullanmıyorum. Yapın, başka usulsüz engellemeler şunların detayına girmeyeceğim. Ama ne yaptı? Ekrem İmamoğlu, takır takır, onların döneminde mecliste oyundayken başkanlıkta oyundayken iktidarda oyundayken metroları yapamazken biz takır takır metrosunu da yapıyoruz. Bu şehirde hiç kreş yokken şu anda 6.000 öğrenciye doğru giden kardeşimiz de var hiç yatağı yokken 5.000 yatak kapasiteli yurdu var bütün bunları biz yaptık milyonlarca metrekare yeşil alan kazandırdık tek bir parselde imar artışına müsaade etmedik bakın meclis üzerinden imar artışı yaptılar bazı parsellere Ve onlar bana atacak ne güzel bunlar şehir kazanıyor.

Dolayısıyla. Dolayısıyla denge sistemini kurmak, kontrol mekanizması oluşturmak ve bu şımarık düzeni bu şımarık bir sistemin değişmesini sağlamak için de bir yolculuk oluşturmak adına bu oyun sayın Kılıçdaroğlu’na verilmesi. Zarureti vardır. Allah bunların o şımarık yığından memleketi korusun.

Bakın bu düzen nereye götürdü bizi? Bu düzen, bu insanların artık bakan bulamaz hale getirdiler. Bakın bakan yani ekonomi bakanı atıyorlar artık komedi para ödüllerinin bir parçası olmaya başladı. Söylediği sözler, yani kurdan ya da krizden bahsediliyor. O koyun etinden bahsediyor. Başka bir şeyden bahsediyor. Bakın bütün bunlar büyük büyük problemler, büyük sıkıntılar, kendi aklı başında arkadaşları bile bakın kendi başları kendi aklı başında arkadaşları bile onunla çalışmıyor.

Ekonomi niye? Çünkü bu şımarık sistem şöyle bir sistem, sen gel benim bakanım ol, normal düzende nedir? Güvendiğiniz bir insandır. Ekonomik bilgisi, yönetici kabiliyeti, dünya piyasalarına olan görgüsü ama maliyettir ama ekonomidir ama sanayi ticarettir ama kalkışmadır.10'a çıkart teslim edersiniz onu teslim edersiniz ve o insan görevini yapar ama bu şımarık düzenliyor ki hayır sen gel ama ben ne dersem gel onu yap. Yetinmiyor banka bakanlıkla merkez bankasına böyle diyor ki sen ne dersen onu yapacaksın diyor. Yahu ülkede bir bakan kalkıyor, 2023 te ayağı ayak basacağız dedi. Ya ve kalktı sayın cumhurbaşkanım bu konuda ayağa ayak basacağız diye açıklamalar yaptı. Yani bu şekilde parodi konuları olan bir sistem haline dönüştü. Memleketin liyakatli insanlarından uzaklaştığı bu sistem büyük bir bela, bir sürü sistem.

AK Parti için de baş belası bir soru sorabilirim. %35 onun şeyi sonucu onun için eğer İstanbul'u seviyorsan eğer bu memleketi seviyorsan eğer demokrasiyi seviyorsan eğer bir dengeyi kurmak istiyorsan bu memleketin aklı başında insanları yönetsin istiyorsan oy verdiğin Ekrem İmamoğlu veya onun gibi insanların hukuksuz bir metodla görevinden uzaklaştırılmasını istiyorsan oyunu Kemal Kılıçdaroğlu vereceksin.