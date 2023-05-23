Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, dağılan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar hakkında söylediği sözler ve yaptığı paylaşımlar tekrar gündeme geldi.

Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek

Sinan Oğan, bugün yaptığı basın açıklamasında, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini resmen duyurdu.

Ancak bu karar, Oğan'ın daha önce Erdoğan ve AKP iktidarı aleyhine söylediği sözleri tek tek gün yüzüne çıktı.

Oğan'ın 2014 yılında kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Türkiye'de makul şüpheli olarak, hırsız dendiğinde 'hırsız = Kaçak Saray = AKP= Erdoğan = Bakanlar' akla geliyor" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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