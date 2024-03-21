İmamoğlu'ndan yanıt: Cümlenin kötülüğüne bakar mısınız ?

İBB’nin mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul’da düzenledikleri 10*10=100 Büyük Proje toplantısında sunum yaptıktan sonra basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro açılış törenine uzaktan bağlanıp, İBB adayı Murat Kurum ve bakanlara yönelik, "O buna da sahip çıkar. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar" sözlerini kullanmış ve bu sözleri karşısında İBB başkanı ve adayı olan İmamoğlu’nun cevabı merak konusu olmuştu.

Proje sunumunun ardından Erdoğan’ın bu sözlerinin kendisine sorulması üzerine yanıt veren İmamoğlu “Cümlenin kötülüğüne bakar mısınız? ‘Sahip çıkın malınıza!’ Kimin malı. Kafa bu. Ne demek istiyor biliyor musunuz? ‘Benim malım, partinin malı, ona sahip çıkın!’

Biz de ne diyoruz? Milletin malı. Milletin malı bu. Yani metro da milletin malı. Bizim metro da onun metro da. Lafa bakar mısınız? E bir bu kalmıştı. Herhalde bu seçimden sonra, bu U yazan metrolara güvenlik şefi olarak atar Sayın Kurum’u; ne diyeyim?” şeklinde yanıt verdi.